مهاجم سلوفينيا لـ في الجول: مصر لديها فريق قوي.. وأعرف يحيى خالد وممدوح هاشم

يرى ماتي جابير مهاجم منتخب سلوفينيا لكرة اليد أن مصر لديها منتخب قوي مشيرا إلى أن بلاده واجهت صعوبات قبل بداية البطولة العالم بسبب فيروس كورونا.

وتلعب مصر ضد سلوفينيا، اليوم، على الصالة الرئيسية لاستاد القاهرة في ختام مباريات المجموعة الرابعة للدور الرئيسي لبطولة العالم لليد.

وعن مواجهة مصر، قال: "مصر لديها فريق قوي كما أنها تلعب على أرضها وهذا ما سيعطيها دفعة كبيرة".

وتحتاج مصر للانتصار أو التعادل لكي تتأهل للدور ربع النهائي للبطولة، أما سلوفينيا فلا بديل لها عن الفوز للتأهل.

إذ تحتل مصر صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وبفارق أهداف +32، أما سلوفينيا فتحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط وبفارق أهداف +5.

وبشأن اللاعبين المصريين الذين يعرفهم، قال: "أعرف يحيى خالد لأنه يلعب فيسبرم (المجري). كما أتذكر محمد ممدوح هاشم بسبب فترته مع مونبيليه".

وعن استعداد سلوفينيا للبطولة، قال: "الاستعداد كان على أعلى مستوى. كان لدينا بعض المشكلات بسبب فيروس كورونا لكن كل شيء أصبح على ما يرام في الوقت الحالي".

وأضاف "لعبنا مباراة ودية واحدة وكانت اختبار جيد قبل بداية البطولة".

وحول عدم تأهل سلوفينيا لبطولة أوروبا 2020، قال: "خسرنا ضد المجر التي تمتلك فريقا رائعا".

وسجل جابير 9 أهداف من 10 تسديدات خلال 5 مباريات لعبها في بطولة العالم الحالية، مصر 2021.

ويلعب جابير (29 عاما) لفريق بيك زيجيد المجري.

وكان جابير ضمن صفوف منتخب سلوفينيا الذي حقق برونزية بطولة العالم عام 2017 التي أقيمت في فرنسا.

ولعب جابير 116 مباراة دولية مع سلوفينيا سجل خلالها 152 هدفا.