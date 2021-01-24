رئيس فنربخشة يطلب من الجماهير التبرع للمساهمة في راتب أوزيل

الأحد، 24 يناير 2021 - 13:56

كتب : FilGoal

ميسوت أوزيل - فنربخشة

طلب علي كوتش رئيس نادي فنربخشة من جماهير فريقه التبرع بجزء من راتب مسعود أوزيل نجم أرسنال، الذي اقترب من الانتقال للفريق التركي.

وقال كوتش في تصريحات قلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "أطلب من الجماهير مواصلة الدعم لنا، نحن نعتمد أيضا على دعمكم المالي".

وأضاف "في يوم التوقيع، أريد منكم إرسال رسائل قصيرة لـ(حملة ميستول) برقم قياسي".

وتابع "300 ألفا أو 500 ألفا، وربما مليون. هذا الدعم مفيد للغاية بالنسبة لنا".

وكشفت ديلي ميل أن سعر الرسالة القصيرة سيكون 2 استرليني وسترسل على رقم 1907، وهو إنشاء فنربخشة.

وأوضحت وفقا لتقارير تركية أن راتب أوزيل سيكون 67 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وهو أقل من راتبه مع أرسنال المُقدر بـ350 ألف جنيه استرليني.

ويعاني فنربخشة من ديون بلغت 460 مليون جنيه استرليني.

وكان أوزيل قد وصل لتركيا قبل أيام للتوقيع مع فنربخشة.

وخرج أوزيل من قائمة أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولم يشارك في أي دقيقة مع الفريق.

أوزيل (32 عاما) انضم إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو.

وولد أوزيل في مدينة جيلسنكرشن الألمانية لأسرة تركية مهاجرة، ورغم ذلك فإنه يتحدث التركية بطلاقة.

مسعود أوزيل أرسنال
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