عمرو جمال: لا أمانع اللعب لـ الزمالك في هذه الحالة

أوضح عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش أنه لا يمانع اللعب للزمالك إذا استغنى الأهلي عن خدماته، مشيرا إلى أن والتر بواليا أفضل في هجوم الفريق الأحمر من محمد شريف.

وانتقل عمرو جمال إلى طلائع الجيش معارا لمدة موسمين من الأهلي عام 2019.

وقال عمرو جمال لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي مختلف عن أي فريق جماهيري. هو رقم 1 في إفريقيا والفرق العربية. هدفي أن أعود له وأن تخدمني الظروف لم يحدث أي تواصل بيني وبين أي مسؤول. الأهلي يصب تركيزه على المجموعة الحالية ولديهم هدف في كأس العالم للأندية".

واستمر "كان هناك تكاسل في حق نفسي، لكن هذا لن يتكرر ولدي إصرار للعودة للمنتخب، ومن خلاله أعود للأهلي مرى أخرى".

وأضاف "عقدي مع الأهلي لا يزال به 3 مواسم. لكن إذا انتهت علاقتي بالأهلي سأبحث عن أفضل عرض مناسب لي ولا مانع أن يكون الزمالك بين هذه العروض".

وأكمل "الزمالك القطب الثاني في الكرة المصرية. دائما أتحدث عنه بطريقة إيجابية".

وعن مستوى طلائع الجيش في الدوري، قال: "بدأنا نعود للطريق الصحيح ونعود للمنافسة في الدور الأول لكي يكون لنا شكل واضح في الدور الثاني".

وواصل "لدينا قوام فريق قوي وهذا ظهر في مباراتي الأهلي والزمالك وبيراميدز في الكأس. لكن هناك 11 لاعبا أُصيبوا بفيروس كورونا في بداية الموسم، منهم عناصر أساسية".

وتابع "لم اتأقلم في مع الجيش في البداية بسبب عدم وجود الجماهير، وفي جنوب إفريقيا (مع بيدفيست ويست) لم يكن للفريق جمهور".

وعن أفضل مهاجم في مصر، قال: "بالنسبة لي مصطفى محمد. مُعجب جدا بقدارته".

أما عن المهاجم الأنسب للأهلي في الفترة الحالية، قال: "بواليا أفضل للأهلي لأنه مهاجم رقم 9 لكن شريف لا يقوم بهذا الدور، رغم أنه قدم أداء جيد مع إنبي وسجل أهدافا مع الأهلي".

وأتم "على بواليا أن يكون في قمة تركيزه. لا يجوز أن تتعاقد مع صفقة وتقوم بذبحها".

ولعب عمرو جمال 39 مباراة مع طلائع الجيش سجل بها 6 أهداف.