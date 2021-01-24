علاء عبد العال: ركلة جزاء لـ الزمالك؟ إمام عاشور هو من ذهب لمدافعنا

يرى علاء عبد العال مدرب أسوان أن قرار الحكم كان صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك يوم السبت في مباراة انتهت بلا أهداف في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

وأصدر الزمالك بيانا بعد المباراة طالب فيه بـ"العدالة" واحتج على عدم احتساب ركلة جزاء للاعبه إمام عاشور.

وقال عبد العال عبر قناة أون تايم سبورتس:"أول مرة أسمع أن هناك ركلتي جزاء للزمالك، هناك جدل في كرة إمام عاشور، هو من ذهب للاعبنا، المدافع لم يعرقله".

وأضاف "تقنية الفيديو حققت العدل بنسبة تقترب من 90%، للفرق الصغيرة والكبيرة أيضا".

وبعد ساعات من احتجاج الزمالك أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا أشار فيه إلى رفضه "تشويه الحكام".

وتعترض فرق عديدة على قرارات الحكام في مباريات الدوري المصري الممتاز.

والموسم الحالي من البطولة هو الثاني الذي يشهد تطبيق تقنية الفيديو.

ويحتل أسوان المركز 11 في ترتيب الدوري ورصيده 8 نقاط بينما الزمالك الوصيف بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر وحامل اللقب.