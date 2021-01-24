بنزيمة: لا يزال يتبقى العديد من المباريات في الدوري الإسباني

الأحد، 24 يناير 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يرى كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد أن الفرصة لا تزال أمام فريقه للعودة لصدارة الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-1 ضمن الجولة 20 للدوري، في مباراة سجل خلالها بنزيمة هدفين.

وقال بنزيمة في تصريحات عقب اللقاء: "إنها مباراة رائعة بالنسبة لنا وستزيد ثقتنا بأنفسنا".

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وأضاف "علينا مواصلة العمل بالطريقة التي فعلناها. هذا ما يجب علينا أن نقوم به بعد أسبوع صعب".

وخسر ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، كما ودع كأس ملك إسبانيا على يد ألكويانو.

وواصل "نحن على الطريق الصحيح بعد أسبوع صعب. علينا النظر لأنفسنا لأنه لا يزال يتبقى العديد من المباريات في الدوري".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 19 مباراة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بـ44 نقطة ولديه مباراتين مؤجلتين.

ريال مدريد كريم بنزيمة
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