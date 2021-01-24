شديد قناوي: لم يعرفوا قيمتي في الأهلي.. وندمت على ترك المصري

الأحد، 24 يناير 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

أحمد شديد قناوي

يرى أحمد شديد قناوي لاعب المصري أنه لم يحظَ بالتقدير الكافي داخل الأهلي حين عاد للفريق الأحمر عام 2011.

ويعد قناوي من ناشئين الأهلي، لكنه رحل للمصري عام 2008 قبل أن يعود لناديه عام 2011.

وقال أحمد شديد لقناة صدى البلد عن فترته مع الأهلي: "مع مانويل جوزيه كانت الأمور رائعة لأنه يعرف قيمتي، وذلك في فترتى الأولى مع الأهلي".

حين عاد شديد قناوي، كان جوزيه يقود الأهلي في ولايته الثالثة مع الفريق.

وعن فترته الثانية ورحيله أثناء تدريب خوان كارلوس جاريدو للفريق وبوجود محمود طاهر كرئيس للنادي، قال: "من لم يُعطنِ حقي لم يكن يعرف قيمتي. حظي أن الأمور وقتها لم تكن تدار بسياسة الأهلي، وما حدث لا يمت لطريقة الأهلي بصلة".

وأضاف "لعبت مع المصري 100 مباراة، وحين رحلت عن النادي شعروا بالضيق مني لأنهم كانوا يُحبونني".

وأكد "ندمت على ترك من يعشقني. من كان يأتي لبورسعيد في الفترة ما بين 2008-2011 كان يعرف قيمة أحمد شديد جيدا".

واستمر "شعرت بالضيق برحيلي عن المصري عندما انتقلت للأهلي عام 2011 ولم أحصل على التقدير المناسب".

وأتم "إذا لم انتقل للأهلي وواصلت اللعب للمصري من هذه الفترة (2011) وحتى الآن كان الوضع ليكون مختلفا تماما، كنت لأكون علم من أعلام بورسعيد".

ورحل شديد قناوي عن الأهلي للمرة الثانية عام 2014، قبل أن يلعب لأسوان والإنتاج الحربي ويعود للمصري مطلع الموسم الحالي.

أحمد شديد قناوي الأهلي
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