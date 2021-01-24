شفاء دي ليخت من فيروس كورونا

الأحد، 24 يناير 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس شفاء مدافعه ماتياس دي ليخت من فيروس كورونا.

وأفاد نادي يوفنتوس في بيان: "وفقًا للبروتوكول، أجرى ماتيس دي ليخت مسحتين لفيروس كورونا وجاءت نتيجتهما سلبية".

وأضاف البيان "لذلك، تعافى اللاعب ولم يعد يخضع للعزل. سينضم إلى الفريق وسيتم إدراج اسمه في قائمة الفريق لمباراة بولونيا يوم الأحد".

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قبل أسبوعين، أعلن نادي يوفنتوس عن إصابة لاعبه الهولندي بفيروس كورونا.

وذكر يوفنتوس في بيانه أن عينة دي ليخت جاءت إيجابية في الكشف الدوري الذي يخضع له أفراد الفريق.

دي ليخت (21 عاما) شارك في 12 مباراة هذا الموسم مع يوفنتوس في كل المسابقات.

وعانى دي ليخت مطلع الموسم من إصابة في الكتف أبعدته لشهر ونصف تقريبا.

ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة أمام بولونيا مساء الأحد، ضمن الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

ماتياس دي ليخت يوفنتوس
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