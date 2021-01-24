ديست: ثقتي بنفسي تراجعت
الأحد، 24 يناير 2021 - 11:51
كتب : FilGoal
لا يشعر سيرجينو ديست لاعب برشلونة بالرضا عن نفسه بعد مرور 4 أشهر تقريبا على انتقاله للفريق قادما من أياكس.
سيرجينو دست
النادي : برشلونة
ويأمل الظهير الأيمن الأمريكي البالغ عمره 20 عاما أن يستعيد ثقته بنفسه ليقدم أفضل ما لديه مع فريق بلاوجرانا.
وقال ديست لـLa Liga World:"أود استعادة ثقتي بنفسي، أشعر أني غير واثق في الوقت الراهن".
وواصل "هذا أهم شيء في الوقت الحالي، استعادة الثقة وأن ألعب مثل السابق".
وشارك ديست في 24 مباراة مع برشلونة وسجل هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.
وانتقل اللاعب المولود في هولندا إلى برشلونة مقابل 21 مليون يورو.
ومثل ديست منتخب أمريكا في خمس مباريات.
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