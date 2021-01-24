هشام يكن يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. لاعب وحيد من الجيل الحالي

اختار هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق التشكيل التاريخي للنادي.

ولم يتواجد من الجيل الحالي للفريق سوى طارق حامد نجم خط وسط الزمالك في اختيارات هشام يكن للتشكيل التاريخي عبر قناة النهار.

وجاء تشكيل يكن التاريخي كالآتي:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد

الدفاع: يكن حسين - إبراهيم يوسف - سعيد الجدي - أحمد رمزي

الوسط: طارق حامد - أيمن يونس - حازم إمام - حمادة عبد اللطيف - حسن شحاتة

الهجوم: جمال عبد الحميد