إسلام جمال: وقعت لـ الأهلي قبل الزمالك.. وأزمة مؤمن سليمان أبعدتني عن المنتخب

الأحد، 24 يناير 2021 - 10:57

كتب : FilGoal

إسلام جمال - الزمالك

كشف إسلام جمال لاعب طلائع الجيش ومدافع الزمالك السابق أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للأهلي في 2014 قبل أن تتحول وجهته إلى ميت عقبة.

إسلام جمال

النادي : طلائع الجيش

وأوضح جمال خلال حواره مع قناة أون تايم سبورتس 2 "وقعت مع علاء عبد الصادق، وكان موجودا وقتها أحمد فتحي لأنه كان في طريقه للخروج معارا، لكن في النهاية الزمالك حسم الصفقة".

وقال جمال، الذي توج بالثنائية المحلية في موسمه الأول مع الزمالك، إن الأهلي أراده مجددا في 2015 وأكمل "كنت أرغب في الرحيل من أجل المشاركة، النادي أعارني للإسماعيلي".

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واستمر "أتمنى العودة للزمالك، كدت أعود في الصيف الماضي لكن ذلك لم يحدث بسبب تغيير إدارة النادي".

وتحدث جمال (31 عاما) عن ابتعاده عن منتخب مصر في نهاية 2016 رغم مشاركته في أولى مباريات الفريق في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2018.

وأتم لاعب الاتحاد السابق "حدثت مشكلة مع مؤمن سليمان (مدرب الزمالك آنذاك) وبسببها ابتعدت عن المنتخب، حدثت مشادة معه خلال محاضرة لم تعجبني فيها طريقة حديثه معي. أسامة نبيه تواصل معي وقتها وقال لابد أن تلعب حتى تكون في المنتخب".

أعار الزمالك جمال إلى الإسماعيلي وبتروجت وطلائع الجيش قبل أن يرحل عن الفريق نهائيا وينضم للاتحاد في 2019.

ويلعب معارا حاليا من الاتحاد لطلائع الجيش.

ومثل جمال منتخب مصر في مباراتين.

إسلام جمال
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