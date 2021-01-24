فايلر: أفضّل الحقيقة المؤلمة على الأكذوبة المريحة.. ولست نادما على الرحيل من الأهلي

صرّح ريني فايلر المدير الفني السابق للأهلي، أنه غير نادم على قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وصرّح فايلر في حوار مع صحيفة بليك السويسرية: "حاليا أستمتع بقضاء الوقت مع عائلتي في منزلي بـ زيوريخ".

وأضاف: "كنا ناجحين للغاية مع الأهلي، لكني شعرت بالاستياء بسبب أزمة كورونا وابتعادي عن عائلتي، لم نتقابل لأشهر. وفي 1 أكتوبر كان هناك بند في عقدي يسمح برحيلي أو استمراري لعام آخر، والآن أرى أن رحيلي المبكر كان قرارا صحيحا، لقد افتقدت عائلتي".

وتابع: "كرة القدم في مصر حماسية للغاية وقوية، إنها اللعبة الشعبية الأأولى هناك، قبل فيروس كورونا وقبل الوفيات التي حدثت نتيجة الشغب، كانت الملاعب تمتلأ بـ 80 ألف مشجع في كل مباراة، لكن هذا العدد تم تقليصه بعد ذلك ليصير 40 ألفا كحد أقصى".

واعترف: "لم أكن قادرا على التحرك بحرية في القاهرة، كان ذلك مستحيلا، كنت معزولا أغلب الوقت في الفندق".

وكشف: "تواصلت مع كريستيان جروس لأنه كان يعرف مصر والدوري المصري وقد أخبرني أنها مسابقة مثيرة وحماسية وتتمتع باحترافية كبيرة".

وأضاف: "آمل أن ينجح جروس في إنقاذ شالكه، أعتقد أنه الرجل المناسب، لديه خبرة كبيرة، الأمر يحتاج إلى هدوء كبير للتعامل مع الانتقادات القادمة نحوه من كل حدب وصوب، لم يتخيل أحد أن يعيش شالكه هذا الوضع رياضيا واقتصاديا".

وعن حقيقة تلقيه عرض من نانت الشهر الماضي، أوضح: "بغض النظر عن السؤال، فأولويتي حاليا هي أن أتعافى من الوقت العصيب الذي مررت به".

وبرر عدم نجاحه في فترته مع لوزيرن: "أسلوبي مختلف تماما عن نادي لوزيرن، أنا كنت متطلبا للغاية ومباشر، رغم ذلك، لوزيرن يستطيع المنافسة على لقب الدوري يوما ما".

وأشار: "واحدة من القيم التي أعيش عليها هي تفضيلي للحقائق المؤلمة على الأكاذيب المريحة، لا أحب عندما يقول الناس ما يريد الشخص الآخر سماعه".

وأكمل: "أريد دائما التحلي بالصدق مع عائلتي وأصدقائي، الأكاذيب تكون مريحة لبعض الوقت، لكن كل شيء سينفجر في لحظة ما. أحيانا تجعلك الحقائق غاضبا، لكن عاجلا آم آجلا سيكون الوضع أفضل".

وأتم: "أعجبني كيف رد مولر بقوة على الصحفية بعد الخروج من كأس ألمانيا، كان ذلك رد فعل صادق، وأنا أمتلك تلك الصفة أيضا".

ورحل فايلر عن الأهلي مطلع أكتوبر الماضي بعد تتويجه بلقب الدوري المصري، ليخلفه بيتسو موسيماني الذي قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل الفوز على الزمالك وحصد التاسعة.

وارتبط اسم فايلر بعدة أندية مؤخرا، أبرزها نانت الفرنسي وشيفيلد وينزداي الإنجليزي، لكنه يشدد على أن الأولوية لعائلته في الفترة الحالية.