عبد الحليم علي: لا نريد سوى العدالة.. ولم نقصر أمام أسوان

أبدى عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، غضبه بسبب الظلم التحكيمي أمام أسوان.

الزمالك تعادل مع أسوان سلبيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعبون لم يقصروا اليوم أمام أسوان وكانوا رجال، لكن لم يحالفهم الحظ. سنستمر كما نحن ولن يتغير أي شيء، سنغلق على لاعبينا ونتدرب غدا صباحا استعدادا لمباراة مصر للمقاصة".

وأضاف "نحن ظلمنا اليوم. أنا لا أتحدث كثيرا وأحترم الجميع، لكن اليوم ظُلمنا وتكلمت كثيرا مع الحكم لكي يعود لتقنية الفيديو في أكثر من لقطة".

وواصل"نساند التحكيم منذ بداية الدوري، فلماذا تجبرني على الاتجاه لسكة أخرى وطلب حكام أجانب؟".

مدير الكرة أكمل "لا نريد إلا العدالة، وأقسم بالله إننا نريد العدالة لكل فرق الدوري. كيف سأطالب لاعبي الزمالك ببذل الجهد في المباريات وهم لا يحصلون على حقوقهم في المباريات. طبقوا العدالة لتكون المنافسة شريقة، ومن يفوز بالبطولة نبارك له الفوز".

وأتم "انعدام العدالة يحبط اللاعبين. ما الذي سيحدث لو عاد الحكم لتقنية الفيديو؟ سيريح الجميع ويبعدنا عن تلك المنطقة تماما".

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع الأهلي.