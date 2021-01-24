عبد الحليم علي: لا نريد سوى العدالة.. ولم نقصر أمام أسوان

الأحد، 24 يناير 2021 - 01:04

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو والجهاز الفني لنادي الزمالك

أبدى عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، غضبه بسبب الظلم التحكيمي أمام أسوان.

الزمالك تعادل مع أسوان سلبيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2: "اللاعبون لم يقصروا اليوم أمام أسوان وكانوا رجال، لكن لم يحالفهم الحظ. سنستمر كما نحن ولن يتغير أي شيء، سنغلق على لاعبينا ونتدرب غدا صباحا استعدادا لمباراة مصر للمقاصة".

أخبار متعلقة
الزمالك يطالب اتحاد الكرة بتطبيق العدالة التحكيمية في كل مباريات الدوري أرقام في الجول - مصطفى محمد الأخطر أمام أسوان.. وحازم الأكثر عرضيات لـ الزمالك لاعب أسوان يعتذر لجماهير الزمالك عبد العال: كنا ندا للزمالك وأتيحت لنا بعض الفرص.. النقطة هامة لـ أسوان

وأضاف "نحن ظلمنا اليوم. أنا لا أتحدث كثيرا وأحترم الجميع، لكن اليوم ظُلمنا وتكلمت كثيرا مع الحكم لكي يعود لتقنية الفيديو في أكثر من لقطة".

وواصل"نساند التحكيم منذ بداية الدوري، فلماذا تجبرني على الاتجاه لسكة أخرى وطلب حكام أجانب؟".

مدير الكرة أكمل "لا نريد إلا العدالة، وأقسم بالله إننا نريد العدالة لكل فرق الدوري. كيف سأطالب لاعبي الزمالك ببذل الجهد في المباريات وهم لا يحصلون على حقوقهم في المباريات. طبقوا العدالة لتكون المنافسة شريقة، ومن يفوز بالبطولة نبارك له الفوز".

وأتم "انعدام العدالة يحبط اللاعبين. ما الذي سيحدث لو عاد الحكم لتقنية الفيديو؟ سيريح الجميع ويبعدنا عن تلك المنطقة تماما".

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بالتساوي مع الأهلي.

في الدوري الزمالك أسوان
نرشح لكم
أخر الأخبار
فايلر: أفضّل الحقيقة المؤلمة على الأكذوبة المريحة.. ولست نادما على الرحيل من الأهلي ساعة | مصر
عبد الحليم علي: لا نريد سوى العدالة.. ولم نقصر أمام أسوان ساعة | الدوري المصري
بقيادة كريسبو.. ديفينسا إي خوستيسيا يسحق لانوس ويتوج بـ كوبا سود أمريكانا ساعة | أمريكا
أستون فيلا يفوز على نيوكاسل في ليلة عودة تريزيجيه ساعة | الدوري الإنجليزي
"سندمر مئويتكم كما دمروا مئويتنا".. ريال مدريد يفسد احتفالية ألافيس 2 ساعة | الدوري الإسباني
بيان رسمي – اتحاد الكرة: نتقبل النقد ولن نقبل باستمرار تشويه الحكام 2 ساعة | الدوري المصري
احترف في صربيا والمكسيك.. غزل المحلة يضم مهاجم تاونشيب رولرز 2 ساعة | ميركاتو
في الدرجة الثانية – نادي زد يعلن ضم أحمد دويدار 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك