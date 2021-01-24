بقيادة كريسبو.. ديفينسا إي خوستيسيا يسحق لانوس ويتوج بـ كوبا سود أمريكانا

الأحد، 24 يناير 2021 - 00:36

كتب : زكي السعيد

ديفينسا إي خوستيسيا

فاز ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني بلقب كوبا سود أمريكانا 2020، بانتصاره على مواطنه لانوس بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ماريو ألبيرتو كيمبس بمدينة قرطبة.

وسجّل أهداف التتويج التاريخي: أدونيس فريّاس بالدقيقة 34، وبرايان روميرو بالدقيقة 62، وواشنتون كاماتشو بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وتعد بطولة كوبا سود أمريكانا هي ثاني أهم مسابقة للأندية في أمريكا الجنوبية بعد كوبا ليبرتادوريس، وهي المكافئ بـ الدوري الأوروبي أو كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وحصد ديفينسا إي خوستيسيا لقبه الأول قاريا على الإطلاق، بعد أن كان أهم ألقابه سابقا هو فوزه بالقسم الثاني الأرجنتيني.

فيما خسر لانوس النهائي القاري الخامس في تاريخه، وعجز عن الفوز بـ كوبا سود أمريكانا للمرة الثانية بعد 2013.

وتوج برايان روميرو مهاجم ديفينسا إي خوستيسيا بلقب هداف البطولة بعد تسجيله 10 أهداف، ليصير ثالث لاعب في تاريخ المسابقة يسجل 10 أهداف أو أكثر في نسخة واحدة بعد إدواردو فارجاس وأومبيرتو سوازو.

ويعد ديفينسا إي خوستيسيا سابع فريق أرجنتيني يرفع اللقب بعد انتصاره في أول نهائي بين فريقين مواطنين بتاريخ البطولة.

ولم يخسر ديفينسا إي خوستيسيا أي مباراة خلال النسخة الحالية، وحصد اللقب عن جدارة تحت قيادة مدربه هيرنان كريسبو، المهاجم التاريخي السابق لمنتخب الأرجنتين.

ودخل الأسطورة كيمبس بطل العالم 1978 مع الأرجنتين حاملا كأس البطولة قبل بداية المباراة التي أقيمت على الملعب الذي يحمل اسمه.

في المقابل فشل المخضرم خوسيه "بيبي" (40 عاما) قائد لانوس في قيادة فريقه نحو اللقب، لتظل مسيرته الطويلة والحافلة خالية من الألقاب القارية.

وسيخوض بذلك ديفينسا إي خوستيسيا نهائي ريكوبا سود أمريكانا (كأس سوبر أمريكا الجنوبية) أمام بطل كوبا ليبرتادوريس الذي سيكون إما سانتوس البرازيلي أو مواطنه بالميراس.

كوبا سود أمريكانا ديفينسا إي خوستيسيا هيرنان كريسبو
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