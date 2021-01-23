في الدرجة الثانية – نادي زد يعلن ضم أحمد دويدار

السبت، 23 يناير 2021 - 23:54

كتب : FilGoal

أحمد دويدار

أعلن أحمد دياب الرئيس التنفيذي لنادي زد ضم أحمد دويدار لاعب الزمالك الأسبق لصفوف الفريق لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال دياب في تصريحات للصحفيين: "أحمد دويدار لاعب مميز وما زال قادرا على العطاء، وسيكون إضافة قوية لنا في الفترة المقبلة".

وتابع "معدل الأعمار في نادي زد 23 سنة، والفريق يحتاج عناصر خبرة لتوجيه اللاعبين ومنحهم الثقة من خلال خبراتهم الكبيرة التي مروا بها في مشوارهم".

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الرئيس التنفيذي أكمل "دويدار لاعب مهم وسيفيد الفريق من خلال مجهوده في الملعب، ودائما نسعى لتدعيم الفريق بصفقات مميزة للصعود إلى الدوري الممتاز".

ووقع اللاعب في حضور أسامة نبيه المدير الفني للفريق وشريف إسلام المدير الإداري للفريق.

ويحتل نادي زد حاليا المركز الرابع في ترتيب المجموعة بدور الدرجة الثانية برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

في الدرجة الثانية أحمد دويدار نادي زد
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