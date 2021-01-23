في الدرجة الثانية – القباني مدربا لـ بني عبيد

تولى وائل القباني إدارة نادي بني عبيد الفني رسميا.

وصرح السيد المندوة رئيس نادي بني عبيد لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع وائل القباني نجم الزمالك السابق لقيادة الفريق فنيا خلفا للمدير الفني عادل صديق الذي تقدم بإستقالته عقب الهزيمة من مالية كفر الزيات".

وأضاف "المدرب سيحضر غدا لخوض تدريب الفريق في الثانية ظهرا ".

بني عبيد الصاعد هذا الموسم للدرجة الثانية خاض 9 مباريات، وحقق 5 نقاط من 5 تعادلات.

وسبق لـ وائل القباني أن قاد فنيا منتخب السويس والسنبلاوين والمصرية للاتصالات، وعمل مساعدا مع رمضان السيد في بلدية المحلة.