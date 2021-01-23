مونديال اليد – ألمانيا تهزم البرازيل في لقاء شرفي

فازت ألمانيا على البرازيل بنتيجة 32-28 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

المباراة كانت شرفية لتحسين ترتيب كل فريق، وذلك بعد تأهل المجر وإسبانيا سلفا عن تلك المجموعة.

وأنهت ألمانيا الشوط الأول بنتيجة 16-13 وبفارق 3 أهداف.

في شوط المباراة الثاني، زاد الفارق إلى 4 أهداف، وفازت ألمانيا 32-28.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى النقطة الرابعة في ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد البرازيل عند نقطة في الجولة الخامسة.

وتلعب ألمانيا مع بولندا في الجولة الأخيرة يوم الإثنين المقبل، فيما تلعب البرازيل مع أوروجواي.