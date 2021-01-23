مونديال اليد – طريق مصر.. الدنمارك تهزم اليابان وتضمن الصدارة

السبت، 23 يناير 2021 - 23:15

كتب : أحمد العريان

الدنمارك - اليابان - كأس العالم لليد 2021

تأهلت الدنمارك إلى ربع نهائي كأس العالم لليد رسميا، وضمنت صدارة مجموعتها بعد الفوز على اليابان.

وفازت الدنمارك على اليابان بنتيجة 34-27 على صالة استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من الدور الرئيسي لكأس العالم لليد، مصر 2021.

وخاضت الدنمارك اللقاء بدون نجميها ميكيل ويوهان هانسن للإصابة، لكن ذلك لم يمنعها من الفوز.

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اليابان جاهدت في الشوط الأول، فانتهى لصالح الدنمارك بفارق هدفين، وبنتيجة 19-17.

في شوط المباراة الثاني استمر الصمود الياباني، إلى أن اتسع الفارق في الربع ساعة الأخيرة، ليصل إلى 7 أهداف، وتفوز الدنمارك بنتيجة 34-27.

الفوز رفع رصيد الدنمارك إلى النقطة الثامنة في صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، لتضمن التأهل إلى ربع النهائي والمركز الأول في المجموعة رسميا.

في المقابل تجمد رصيد اليابان عند نقطة واحدة، وودعوا البطولة رسميا.

الدنمارك تواجه كرواتيا في الجولة الأخيرة، فيما تلعب اليابان مع البحرين يوم الإثنين المقبل.

ويلتقي متصدر مجموعة مصر مع ثاني هذه المجموعة، فيما يلتقي ثاني مجموعة مصر مع متصدر هذه المجموعة.

الترتيب الحالي للمجموعة بعد مباريات اليوم:

الدنمارك: 8 نقاط.

الأرجنتين: 6 نقاط.

كرواتيا: 5 نقاط.

قطر: 4 نقاط.

اليابان: 1 نقطة.

البحرين: 0 نقطة.

مونديال اليد الدنمارك اليابان
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