مدافع المنصورة لـ في الجول: أتممت انتقالي إلى الأهلي

السبت، 23 يناير 2021 - 22:51

كتب : رضا السنباطي

حازم هاني مدافع الأهلي الجديد

كشف حازم هاني مدافع المنصورة عن إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

وقال حازم هاني في تصريحات لـFilGoal.com: "وقعت للنادي الأهلي بعد متابعة لفترة طويلة من قبلهم خلال مشاركتي مع الفريق الأول للمنصورة".

وأضاف "تلك الخطوة تحققت بعد حلم طويل، كنت أتمنى فيها اللعب لـ الأهلي".

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صاحب الـ20 عاما أكمل "التفاصيل والاتفاق سيعلن عنه الناديين خلال الساعات المقبلة".

وأتم "وكيلي تامر النحاس أنهى إجراءات التعاقد مع مسئولي الأهلي".

حازم هاني مدافع من مواليد 2001 ويلعب في المنصورة ومنتخب الشباب.

حازم هاني الأهلي المنصورة
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