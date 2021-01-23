خبر في الجول – جلسة تصالح بين علي ماهر ومدافع المصري

السبت، 23 يناير 2021 - 22:43

كتب : أيمن عيد

محمد صالح مدافع المصري

عقد علي ماهر مدرب النادي المصري جلسة تصالح مع محمد صالح المدافع الفلسطيني للفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن علي ماهر عاتب محمد صالح على تصريحاته الأخيرة بشأن غضبه لعدم المشاركته وتأجيله لمناقشة الأمر لعدم إفساد احتفالات الفريق بعد الفوز الأخير.

علي ماهر وعد محمد صالح أيضا بالحصول على فرصته في الفترة المقبلة، بشرط الاجتهاد في التدريب وإثبات نفسه.

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محمد صالح انضم للنادي المصري في الانتقالات الشتوية للموسم قبل لماضي.

صاحب الـ27 عاما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل نهاية الموسم قبل الماضي، وغاب عن الفريق عن النصف الأول من الموسم الماضي، قبل أن يعود من الإصابة لكن يُحرم المصري من خدماته في النصف الثاني من الموسم بسبب حرمان الفريق من القيد، وعدم قدرته على إعادته للقائمة.

ومع بداية الموسم الجاري، عاد المدافع الدولي لقائمة المصري، ودخل قائمة الفريق لأول مرة أمام الزمالك ثم وادي دجلة، لكن دون المشاركة.

المصري فاز مؤخرا على وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويستعد لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل.

ويحتل المصري المركز الرابع في الدوري برصيد 13 نقطة من 9 مباريات.

في الدوري المصري محمد صالح
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