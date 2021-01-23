مباشر في إسبانيا - ألافيس (1) (3) ريال مدريد.. خروج هازارد

السبت، 23 يناير 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد - ألافيس

يحل ريال مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألافيس في ملعب مينديزوروتزا بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

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ق.65 تسديدة بعيدة المدى من مودريتش يتصدى لها باتشيكو على مرتين

ق.63 خروج هازارد ودخول فينيسيوس جونيور

ق.60 جوووووووووول خوسيلو يسجل الأول لـ ألافيس بضربة رأسية

ق.47 تسديدة من خوسيلو ويتصدى كورتوا ببراعة

بداية الشوط الثاني

دخول مانو جارسيا ولوكاس بيريز وبدلا من رودريجو باتاليا ودخول

نهاية الشوط الأول

ق.+47 جووووووول هازارد يسجل الثالث بعد تمريرة كروس الرائعة

ق.41 جوووووووول بنزيمة يسجل الثاني بتسديدة رائعة

ق.28 تهديد من هازارد الذي اخترق منطقة الجزاء وتبادل الكرة مع فاسكيز، لكن تسديدته اليسارية تمر بجوار القائم بقليل

ق.21 فرصة غريبة ضائعة من ميندي الذي فشل في إرسال العرضية إلى بنزيمة

ق.15 جووووووول كاسيميرو يسجل الأول بضربة رأسية بعد ركنية نفذها كروس

ق14 فرصة هائلة من بنزيمة الذي انفرد خلف الدفاع وسدد وتصدى باتشيكو ثم العارضة على مرتين

ق.3 رأسية أولى من خوسيلو الخطير لكن تعلو العارضة

بداية المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

ريال مدريد ألافيس في إسبانيا الدوري الإسباني
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