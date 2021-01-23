خواكين "العجوز" يقود بيتيس لعودة مجنونة أمام سوسيداد ويواصل تحطيم الأرقام

تعادل ريال بيتيس أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين لكل طرف في ملعب ريالي أرينا، بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وكان ريال سوسيداد متقدما بهدفي أليكساندر إيزاك وميكيل أويارزابال حتى اللحظات الأخيرة، عندما قاد البديل المخضرم خواكين سانشيز عودة رائعة لـ بيتيس انتهت على تسجيل هدفين وإدراك التعادل.

ليرفع ريال سوسيداد رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس، ويرفع بيتيس رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

ليواصل بيتيس نتائجه الإيجابية مؤخرا، إذ خرج من 4 انتصارات متتالية قبل أن يخطف نقطة ثمينة من بلاد الباسك.

ومن المُنتظَر أن يلتقي الفريقان مجددا بعد 4 أيام في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، ولكن في ملعب بينيتو فياماريان هذه المرة.

ورغم أن بيتيس لم يفز في سان سيباستيان منذ ديسمبر 2003، إلا أنه سيخرج قنوعا بنقطة كانت بعيدة.

المباراة شهدت خوض الجزائري عيسى ماندي لمباراته رقم 138 بقميص بيتيس، ليصير ثاني أكثر أجنبي تمثيلا للفيرديبلانكوس خلف البرازيلي القياسي دينيلسون صاحب الـ 165 مباراة.

وانتظر ريال سوسيداد حتى الدقيقة 48 ليتقدم في النتيجة بواسطة السويدي إيزاك من تسديدة عجز جويل روبليس عن التعامل معها.

قبل أن يضاعف أويازابال النتيجة بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 57 بعد مرتدة أشرف عليها إيزاك، ليسجل الجناح الباسكي أول هدف له منذ الجولة 11.

لكن كل شيء تغير في الدقيقة 78 عندما دخل خواكين بديلا في صفوف بيتيس.

أولا، صنع هدف تقليص الفارق بعرضية قابلها سيرخيو كاناليس برأسية في الشباك بالدقيقة 85.

ليسجل كاناليس هدفه السابع في آخر 6 مباريات، كما سجّل أول هدف رأسي له في الدوري الإسباني بعد 37 هدفا بالقدمين.

قبل أن يكتمل السحر في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد انطلاقة من كريستيان تيّو الذي أرسل عرضية قابلها خواكين بتسديدة عانقت الشباك.

خواكين سجل بذلك في 18 موسما مختلفا للدوري الإسباني، وصار على بُعد موسم واحد من معادلة أجوستين جاينزا أسطورة أتليتك بلباو الذي سجل في 19 موسما.

كما بات خواكين (39 عاما و185 يوما) رابع أكبر لاعب على الإطلاق يسجل في منافسات الدوري الإسباني خلف دوناتو، وسيزار رودريجيز، وألفريدو دي ستيفانو.