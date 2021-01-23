عقدة 6 سنوات تزيد صدارة الشتاء اشتعالا.. أتالانتا يضرب ميلان بثلاثية

زادت المنافسة في الدوري الإيطالي اشتعالا بعد فوز كبير لـ أتالانتا على ميلان في سان سيرو.

وفاز أتالانتا على ميلان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي.

فوز رسخ عقدة أتالانتا لـ ميلان. إذ لم يفز الأحمر والأسود على أتالانتا في الدوري منذ 6 سنوات، وبالتحديد منذ يناير 2014.

سجل كريستيان روميرو، ويوسيب إليتشيتش، ودوفان زاباتا ثلاثية أتالانتا.

الفوز رفع رصيد أتالانتا للنقطة الـ36 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة الـ43 في صدارة الترتيب.

ميلان أنهى الدور الأول من المسابقة متصدرا للترتيب وبغض النظر عن نتائج باقي مباريات الجولة، وذلك بعدما تعادل إنتر مع أودينيزي سلبيا.

التشكيل

ستيفانو بيولي مدرب ميلان بثلاثي هجومي مكون من رافائيل لياو، وزلاتان إبراهيموفيتش، وسامو كاستييخو.

في المقابل تواجد الوافد الجديد ماريو ماندزوكيتش على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

الربع ساعة الأولى كانت متكافة بين الفريقية، وفي الدقيقة الـ15، سدد هاتييرو كرة قوية، لكن فرانك كيسي تصدى لها وحولها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الـ18، سدد إليتشيتش كرة مرت بجانب القائم بقليل جدا.

ثم جاء الهدف الأول بالدقيقة الـ26. روبن جوسينس نفذ ركنية، وقابلها المدافع المتقدم كريستيان روميرو بـ رأسية من الوضع طائرا تسكن شباك دوناروما.

إليتشيتش كاد يضيف الثاني في الدقيقة الـ39 من كرة ثابتة، لكن جيانلويجي دوناروما تصدى لها بصعوبة.

في المقابل أرسل ساندرو تونالي كرة عرضية في الدقيقة الـ42، قابلها إبراهيموفيتش بتصويبة فوق المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

الشوط الثاني

ميلان بدأ الشوط الثاني بهدف التعديل. شارك براهيم دياز بدلا من سواليهو ميتي.

ولم تستمر محاولات ميلان كثيرا، إذ حصل أتالانتا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ51 بعد مرفق من فرانك كيسي في وجه يوسب إيليتشيتش.

إيليتشيتش نفذ ركلة الجزاء بنفسه، وأضاف الهدف الثاني في مرمى دوناروما.

ولم تنته مصائب ميلان هنا، فاضطر بيولي لإخراج المدافع بيير كالولو المصاب في نفس الدقيقة، ودخول ماتيو موساكيو بدلا منه.

إيليتشيتش أيضا أرسل عرضية في الدقيقة الـ67، قابلها زاباتا برأسية فوق العارضة.

هنا تدخل جاسبيريني مدرب أتلانتا ودفع بـ جواكيم مايلي في الدقيقة الـ68 بدلا من هانز هاتيبور.

وكاد ميلان يسجل الأول في الدقيقة الـ69، لكن كريستيان روميرو تواجد مجددا وأنقذ الكرة في اللحظة الأخيرة قبلما يسدد فرانك كيسي.

مشاركة الوافد الجديد

ستيفانو بيولي أجرى محاولة أخيرة للعودة، فشارك أنتي ريبيتش وماريو ماندزوكيتش بدلا من رافائيل لياو، وسامو كاستييخو في الدقيقة الـ70.

أتالانتا لم يتراجع للخلف، وكاد زاباتا يسجل الثالث في الدقيقة الـ74، لكن رأسيته اصطدمت بالقائم.

زاباتا نفسه عاد في الدقيقة الـ79، وهذه المرة سجل الثالث ومن تمريرة من؟ كريستيان روميرو نفسه مدافع يوفنتوس المعار لـ أتالانتا، ليكون المدافع الأرجنتيني هو رجل المباراة دون منازع.

جاسبيريني اطئمن هنا للمباراة، وشارك لويس مورييل في الدقيقة الـ83 بدلا من يوسيب إيليتشيتش.

ثم كانت آخر التبديلات في الدقيقة الـ91 بدخول الثلاثي رسلان ملينوفسكي، وماتيا كالدارا، وخوسيه لويس بالمينو بدلا من ماتيو بيسينا، وبيرات دجيمسيتي، وروبن جوسينس.

وانتهت المباراة بفوز أتالانتا بثلاثية.

الفوز رفع رصيد أتالانتا للنقطة الـ36 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد ميلان عند النقطة الـ43 في صدارة الترتيب.