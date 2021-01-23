تشكيل ريال مدريد – ميليتاو أساسي أمام ألافيس

السبت، 23 يناير 2021 - 21:15

كتب : FilGoal

إيدير ميليتاو - ريال مدريد

أعلن ديفيد بيتوني المدرب المساعد لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في ملعب مينديزوروتزا بالجولة 20 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة لوكاس فاسكيز لشغل مركز الظهير الأيمن على حساب ألفارو أودريوزولا في ظل غياب داني كارباخال وناتشو فيرنانديز.

كما يلعب إيدير ميليتاو في عمق الدفاع بجوار رافا فاران مع ابتعاد سيرخيو راموس.

ويعود لوكا مودريتش للظهور في التشكيل بعد ابتعاده عن قائمة مباراة الكأس المحرجة أمام ألكويانو قبل عدة أيام.

ويغيب زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن المباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – إدين هازارد

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – مارسيلو – ألفارو أودريوزولا – فينيسيوس جونيور – إيسكو – ماريانو دياز – أنطونيو بلانكو – فيكتور تشوست

تشكيل ديبورتيفو ألافيس:

حراسة المرمى: فيرناندو باتشيكو

الدفاع: مارتين أجيريجابيريا - تشيمو نافارو – فيكتور لاجوارديا – فلوريان لوجون – روبين دوارتي

الوسط: توماس بينا – رودريجو باتاليا – لويس ريوخا – إدجار مينديز

الهجوم: خوسيلو

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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