طريق مصر – الأرجنتين تخلط الحسابات وتفوز على كرواتيا في مفاجأة مدوية

حقق منتخب الأرجنتين مفاجأة مدوية، وتفوق على كرواتيا بنتيجة 23-19 في صالة استاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لترفع الأرجنتين رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الدنمارك صاحبة المباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد كرواتيا عند 5 نقاط في المركز الثالث، وتلقت طعنة شرسة في حظوظ تأهلها إلى الدور ربع النهائي.

الأرجنتين دخلت المباراة بشكل ناري مفاجئ، وتقدمت بخمسة أهداف نظيفة في الدقائق الأولى.

لكن كرواتيا نجحت في استعادة توازنها وأنهت الشوط الأول بنتيجة 12-12.

في الشوط الثاني عادت الأرجنتين للتفوق وخرجت فائزة في مباراة مجنونة بفارق 4 أهداف.

وفتحت هذه النتيجة كل الاحتمالات بين 4 منتخبات لا تزال في الصورة والمنافسة:

الدنمارك (6 نقاط من 3 مباريات)

الأرجنتين (6 نقاط من 4 مباريات)

كرواتيا (5 نقاط من 4 مباريات)

قطر (4 نقاط من 4 مباريات)

ويكفي الأرجنتين فوزها بأي نتيجة على قطر في آخر جولة حتى تحقق المفاجأة وتتأهل إلى ربع النهائي.

كما يمكن لـ قطر التأهل لو فازت على الأرجنتين، بشرط تعثر كرواتيا أمام الدنمارك.

وتحتاج كرواتيا إلى الفوز في الجولة الأخيرة على الدنمارك القوية للتأهل إلى الدور الثاني بشرط تعثر الأرجنتين أمام قطر.

فيما باتت الدنمارك على وشك التأهل، وتحتاج فقط للفوز على اليابان اليوم الإثنين.

ويلتقي متصدر مجموعة مصر مع ثاني هذه المجموعة، فيما يلتقي ثاني مجموعة مصر مع متصدر هذه المجموعة.