لاعب أسوان يعتذر لجماهير الزمالك

السبت، 23 يناير 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

الزمالك - أسوان

اعتذر محمد جابر "ميدو" لاعب أسوان عن تصرفه تجاه جماهير الزمالك خلال الموسم الماضي.

أسوان تعادل مع الزمالك بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وقال محمد جابر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "قبل أن شيء، خلال مباراة الزمالك الموسم الماضي حدثت (تنشنة) بين اللاعبين داخل الملعب ووقفت على الكرة".

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وأضاف "أود الاعتذار لجماهير الزمالك عن تلك اللقطة، أخطأت فيها ويجب أن أعتذر لأنه لم يكن تصرفا صحيحا وكان غير مقصود".

لاعب أسوان أتبع "أريد من جماهير الزمالك أن تسامحني على تلك اللقطة لأنني أعترف بأنني أخطأت فيها".

وأتم "التعادل اليوم سيكون نقطة انطلاق لنا في مشوارنا للبحث عن البقاء".

كان أسوان قد فاز على الزمالك بهدف مقابل لا شيء في الدور الثاني من الموسم الماضي، وفي تلك المباراة قام محمد جابر بهذا التصرف.

التعادل اليوم رفع رصيد أسوان للنقطة الثامنة في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ20 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة.

في الدوري الزمالك أسوان محمد جابر ميدو
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