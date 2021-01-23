المدير الرياضي لميلان: تفاوضنا بصعوبة مع تشيلسي لضم توموري.. نريد تحقيق كل البطولات

كشف فريدريك ماسارا مدير الرياضي لميلان عن كواليس مفاوضات ناديه مع تشيلسي لضم فيكايو توموري مشددا على أن الفريق الإيطالي ينافس على 3 ألقاب في الموسم الحالي.

وضم ميلان توموري من تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة مع خيار شراء مقابل 30 مليون يورو.

وقال ماسارا لشبكة "سكاي إيطاليا": "حين نقوم بضم أي لاعب على سبيل الإعارة نضع شرطا بحق الشراء".

وأضاف "كان علينا أن نقاتل مع تشيلسي لنضع هذا الخيار في عقد مع تشيلسي".

وأشاد بقدرات توموري "هو لاعب متعدد الاستخدامات، ومناسب لأسلوب لعب الفريق ولديه خصائص مميزة مثل شراسته وسرعته التي لا يمتلكها لاعبين آخريين في الفريق".

وواصل "نعتبر أن دفاعنا متكاملا مع هؤلاء اللاعبين ونثق في قدرتنا على الاستمرار بشكل جيد".

وضم ميلان لـ ماريو ماندزوكيتش في صفقة انتقال حر وسواليهو ميتي من تورينو بجانب توموري في فترة الانتقالات الحالية.

وعن هذا، قال: "نريد أن ننافس حتى نهاية الموسم على الدوري والكأس واليوربا ليج، وفي هذا الموسم الاستثنائي حيث كثرة الإصابات العضلية وإصابات فيروس كورونا ومع ضغط المباريات؛ علينا أن نضع العديد من الحلول بقدر الإمكان أمام المدرب".

وحول إجراء أي صفقات أخرى قبل غلق سوق الانتقالات وضم جونيور فيربو من برشلونة ليكون بديل لثيو هيرنانديز، قال: "أعتقد أن ميلان لن يضم أي لاعبين جدد حتى الآن".

وأتم"سنرى خلال الأيام العشرة المقبلة ما إذا كانت هناك أي فرصة".

ويحتل ميلان المركز الأول في الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة من 18 مباراة.

ويلعب ميلان ضد ريد ستار في دور الـ32 للدوري الأوروبي، وسيواجه إنتر في ربع نهائي كأس إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل.