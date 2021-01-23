عبد العال: كنا ندا للزمالك وأتيحت لنا بعض الفرص.. النقطة هامة لـ أسوان

السبت، 23 يناير 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

باتشيكو وعلاء عبد العال

يرى علاء عبد العال مدرب أسوان بأن فريقه كان ندا للزمالك إلى حد ما خلال اللقاء.

أسوان تعادل مع الزمالك بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري.

وقال عبد العال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس عقب اللقاء: "الزمالك فريق رائع يملك مفاتيع لعب كثيرة، في المقابل أنا جديد على فريق أسوان ولم أكمل 12 يوما".

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وأضاف "كان لا بد أن أحاول غلق مفاتيح الزمالك، وأعتقد بأننا كنا إلى حد ما ند للزمالك اليوم".

مدرب أسوان أتبع "طريقتنا نجحت في إيقاف خطورة الزمالك رغم تواجد فرص لهم وهذا طبيعي، لكننا أيضا أتيحت لنا بعض الفرص".

وأتم "في النهاية نجحنا في خطف نقطة هامة لنا في مشوار الدوري ولتحفيز اللاعبين".

التعادل رفع رصيد أسوان للنقطة الثامنة في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ20 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب الصدارة.

في الدوري الزمالك أسوان علاء عبد العال
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