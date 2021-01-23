مؤتمر بيرلو: يوفنتوس يعاني من إرهاق عصبي.. والفوز بالسوبر منحنا الحماس

يؤمن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن تحقيق الفريق لكأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي منح الفريق الحماس والنشوة، مشددا على معاناة اللاعبين لكثرة المباريات.

وتحدث بيرلو للإعلام قبل مواجهة بولونيا على ملعب أليانز ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإيطالي.

كل الآتي جاء على لسان بيرلو خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة بولونيا.

"الفوز بكأس السوبر يساعدنا، منحنا الحماس والنشوة وجعلنا نتدرب بقوة في الأيام الماضية رغم الإرهاق، لكن ذهن الفريق حاضر ونصب كل تركيزنا على أهدافنا المستقبلية".

"لقد حظينا بلحظات صعود وهبوط مثل أي فريق آخر في الموسم. وهذا بسبب قلة الوقت المتاح للتحضير (للمباريات)، الجميع يعاني من إرهاق عصبي لأنه ليس من السهل أن تلعب مباراة كل 3 أيام؛ لكننا نعمل على ذلك".

"جورجيو كيليني عانى من مشكلة بسيطة في الظهر أثناء الإحماء ضد نابولي، كما أن ميريح ديميرال قد عاد للتدريب، وسأختار من بينهما لمباراة الغد".

"بإمكان (فيدريكو) كييزا اللعب على اليمين أو اليسار، ويمكن لديان كولوسيفسكي تقديم الأدوار المختلفة، لكنه الآن يشعر بحرية أكبر حين يلعب كمهاجم ثان".

"هناك 5-6 فرق تنافس، لكن علينا أن نتغلب على ميلان الآن لأنه يتصدر. لدينا مواجهات مباشرة مهمة حتى إبريل المقبل وسنرى أين سنكون خلال الأشهر المقبلة".

وعن قول سينيسا ميهايلوفيتش إنه كان يسدد الركلات الحرة أفضل من بيرلو، رد "عليك انت تنظر للإحصائيات لتحدد ذلك".

ويحتل يوفنتوس المركز السادس برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، ويحتل ميلان المركز الأول برصيد 43 نقطة من 18 مباراة.