مونديال اليد - الفوز الأول في الدور الرئيسي.. قطر تعبر البحرين وتحافظ على أمل طفيف

فاز منتخب قطر على البحرين بنتيجة 28-23 على صالة استاد القاهرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لترفع قطر رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، بفارق الأهداف المُسجلة عن الأرجنتين صاحبة نفس الرصيد والمباراة الأقل.

فيما ظل رصيد البحرين صفريًا بالمركز السادس –الأخير- بعد أن ودعت المنافسات في وقتٍ سابق.

المباراة اتسمت بالتكافؤ في الشوط الأول، فخرجت البحرين متقدمة بفارق هدف.

لكن العنابي أحكم السيطرة على المباراة في شوطها الثاني وخرج منتصرا بفارق 5 أهداف.

وفرض القطري رافاييل كابوتي نفسه رجلا للمباراة بتسجيله 9 أهداف كاملة.

لتحقق قطر فوزها الأول في الدور الرئيسي، وتبقي على آمالاها في العبور إلى الدور الثاني.

قطر تحتاج إلى تعثر كرواتيا أمام الأرجنتين، أو تعثر الدنمارك أمام اليابان، حتى تدخل الجولة الأخيرة أمام الأرجنتين بأمل الصعود إلى ربع النهائي، مهمة قد تكون صعبة.