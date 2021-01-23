مونديال اليد - إسبانيا تسحق أوروجواي وتضع قدما في ربع النهائي

السبت، 23 يناير 2021 - 18:43

كتب : FilGoal

إسبانيا - أوروجواي - الصورة من حساب مصر 2021

فاز منتخب إسبانيا على أوروجواي بنتيجة 38-23 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات المجموعة الأولى للدور الرئيسي من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

لترفع إسبانيا رصيدها إلى 7 نقاط وتقفز إلى الصدارة مؤقتا، وتقترب للغاية من الدور ربع النهائي.

فيما ظل أوروجواي صفريًا في المركز السادس –الأخير- بالمجموعة، بعد أن ودعت المنافسات في وقتٍ سابق.

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وفرضت إسبانيا سيطرتها على المباراة مبكرا، فأنهت الشوط الأول بنتيجة 24-12.

وتألق أيتور أرينو جناح أيسر إسبانيا وسجل 8 أهداف، حصدت له جائزة رجل المباراة.

ويتحدد شكل المجموعة بعد نهاية الجولة عندما تواجه المجر (6 نقاط) نظيرتها بولندا (4 نقاط)، فيما تلعب ألمانيا (نقطتان) أمام البرازيل (نقطة وحيدة).

وقد تضمن إسبانيا تأهلها رسميا الليلة لو انتصرت المجر على بولندا.

وتلعب إسبانيا المباراة الأخيرة أمام المجر يوم الإثنين، صدام سيحدد بطل المجموعة بنسبة كبيرة.

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