7 أهداف وإثارة في +90.. روما يفوز على سبيزيا ويوقف نزيف النقاط في الأوليمبكو

السبت، 23 يناير 2021 - 18:40

كتب : FilGoal

روما - سبيزيا - الدوري الإيطالي

رفض لورينزو بيلجريني أن يتعثر روما مجددا على ملعبه؛ وسجل هدفا قاتلا في الدقائق الأخيرة من المباراة ليمنع سبيزيا من التعادل.

وفاز روما على سيبزيا بنتيجة 4-3 في المباراة التي أُقيمت على ملعب أوليمبكو ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الإيطالي.

الانتصار رفع رصيد روما للنقطة 37 من 19 مباراة ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد سبيزيا عند النقطة 18 ليحتل المركز 14.

تقدم بورخا مايورال في الدقيقة 17 بعدما حول عرضية أرضية بيلجريني الأرضية في مرمى إيفان بروفيديل بنجاح.

لكن رد الضيوف جاء سريعا بعدما استغل روبيرتو بيكولي عدم إبعاد باو لوبيز لعرضية دييجو فارياس بشكل صحيح وسدد في المرمى.

وفي الشوط الثاني عاد مايورال مجددا وسجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 من تسديد قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما راوغ مدافعي سبيزيا.

وعزز ريك كارسدروب تقدم روما بالهدف الثالث في الدقيقة 55 بعدما حول عرضية ليوناردو سبيانازولا بسهولة في المرمى عقب هروبه من الرقابة.

لكن دييجو فارياس قلص الفارق لسبيزيا في الدقيقة 59 بعد مرواغة ثنائي دفاع روما وسدد بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

ونجح دانيال فيردي لاعب روما السابق في تسجيل التعادل لسبيزيا في الدقيقة 90 بعدما استغل فشل كريس سمولينج مدافع أصحاب الأرض في تشتيت الكرة.

لكن بيلجريني عاد في الدقيقة 92 ليسجل هدف الفوز بعدما حول عرضية برونو بيريس في المرمى بعدما تمركز بالقرب من منطقة الـ6 ياردات لتنتهي المباراة بفوز روما.

وكان روما قد تعادل مع إنتر بهدفين لكل فريق في مباراة الفريق الماضية على ملعب أوليمبكو في الجولة 17 للدوري، قبل أن يخسر ضد لاتسيو بنتيجة 3-0 على ملعب أوليمبكو أيضا، لكنه كان ملعب النسور في هذه المباراة، إذ يتشارك الفريقين نفس الملعب.

ويلعب روما ضد هيلاس فيرونا في الجولة المقبلة فيما سيلعب سبيزيا ضد أودينيزي.

روما الدوري الإيطالي
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