خبر في الجول – الأهلي يقيم مع أولسان في نفس الفندق

حددت اللجنة المنظمة لـ كأس العالم للأندية قطر 2020 والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 14 فبراير المقبل مقر إقامة الفرق المشاركة في النسخة السابعة عشر من البطولة.

وعلم FilGoal.com أنه تم تخصيص 4 فنادق فقط للفرق الستة المشاركة، وتوزيع بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية في فندق بمفردهما، وبقية الفرق الأربعة (بطل إفريقيا وبطل آسيا وصاحب الأرض وبطل أمريكا الشمالية) كل فريقين في فندق.

وحرصت اللجنة المنظمة على ألا يزيد عدد الفرق المتواجدة في كل فندق عن فريقين فقط، مع تقليل الفاصل في الرقعة الجغرافية بين الفنادق الأربعة للسيطرة على الوضع تماما في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

النادي الأهلي بطل إفريقيا فسيقيم في فندق "دوست 2" بصحبة فريق أولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، ويبعد مقر إقامة الأهلي عن أكاديمية أسباير الشهيرة للتفوق الرياضي مسافة 3.2 كم.

وكشفت بعض المصادر أن بعثة الأهلي كانت قد طلبت الإقامة في فندق سانت ريجس الذي أقام فيه فريق ليفربول الإنجليزي العام الماضي، أو فندق الهيلتون لكن اللجنة المنظمة اعتذرت عن تلبية طلبه، للالتزام بعدد من الفنادق المحددة وفقا للبروتوكول الصحي المحدد.

أما بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا سيكوت مقر إقامته في فندق المسيلة الذي يقع في منطقة الخليج الغربي "ويست باي" على بعد 6 كم من مركز مدينة الدوحة، وسيكون بمفرده في هذا الفندق.

ولن يتمكن أي من المشجعين من التواجد في مقر الفريق وبقية الفرق المشاركة، ولن يسمح كذلك بأي زيارات خارجية للالتزام بنظام الفقاعة الصحية الذي اعتمدته اللجنة المنظمة بالتنسيق مع فيفا.

أما بطل أمريكا الجنوبية (سانتوس أو بالميراس) فسيكون مقر إقامته بفندق العزيزية بوتيك الذي يقع ضمن منطقة أسباير زون ويبعد 15 دقيقة فقط بالسيارة من مركز المدينة الدوحة.

وسيتحدد بطل كوبا ليبرتادوريس يوم 30 يناير الجاري بإقامة المباراة النهائية بين الفريقين البرازيليين.

فيما سيقيم فريق الدحيل القطري مستضيف البطولة وصاحب الأرض في فندق قصر إزدان بصحبة فريق تيجرس المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

وسيتم تطبيق نظام "الفقاعة الصحية" خلال منافسات البطولة حيث لن يسمح لأي أحد بزيارة الفرق على الإطلاق منذ وصولها إلى مطار حمد الدولي، وحتى مغادرتها قطر.