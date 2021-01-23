مؤتمر كومان – علينا تغيير الوضع في ضربات الجزاء.. ولا تضعوا ضغطا على جريزمان

يرى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن فريقه يجب أن يتحسن في تنفيذ ضربات الجزاء مشيرا إلى أن أنطوان جريزمان يقدم أداء جيد في الفترة الأخيرة.

وتحدث كومان في المؤتمر الصحفي لمباراة إلتشي، التي ستلعب ضمن مباريات الجولة 20 للدوري الإسباني.

كل الآتي جاء على لسان كومان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إلتشي

ركلات الجزاء

"إذا نظرنا لركلات الجزاء، سنجد أننا حصلنا على 12 ضربة هذا الموسم باحتساب مباراة السوبر –ضد ريال سوسيداد- لكننا أهدرنا 7 منهم وهذا كثير للغاية".

"إذا لم يكن ليونيل ميسي حاضرا –في المباريات- وهو المسدد رقم 1 لنا، علينا أن نبحث عن لاعبا آخر للتسديد".

"تدربنا على هذا يوم أمس واليوم، لا نتقبل هذا الوضع وعلينا أن نحدث بعض التغيير، سنحدد (من سيسدد ضد إلتشي) في محاضرة ما قبل المباراة".

"سنختار لاَعبين، لكن القرار النهائي سيكون لقائد الفريق".

أنطوان جريزمان

"علينا ألا نصب كل تركيزنا معه، وألا نضع الضغط عليه. هو يقاتل في الفترة الأخيرة وسجل في نهائي كأس السوبر".

"نريد أن يقوم باقي اللاعبين بالتسجيل أيضا".

لقاء إلتشي

"لا توجد مباراة سهلة، ونعلم أن لدينا جدول مباريات مُزدحم كما أننا لعبنا مباريات بأشواط إضافية لـ3 مرات".

"كان لدينا رحلات عديدة ومباريات تُلعب في التاسعة مساءً، لكن هذه ستكون بعد الظهيرة".

"سأختار فريق ملئ بالحيوية ولديه عقلية قوية، لأننا نحتاج لأن يكون بعض اللاعبين بعملية الاستشفاء".

"سيرجي روبيرتو عاد للتدريب لكن لا يزال يحتاج للوقت، وأرجو ألا يتعرض اللاعبين للإصابات".

لويس سواريز

كومان سُئل تصدر سواريز لقائمة هدافي الدوري بـ11 هدفا ليرد "لا أجاوب مثل هذه الأسئلة".

"هو لاعب عظيم لكنا اتخذنا القرار".

ورحل سواريز بالمجان من برشلونة لينتقل لأتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في الدوري برصيد 34 نقطة من 18 مباراة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر بـ44 نقطة من 17 مباراة.