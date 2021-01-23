مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث دعم الفريق بالإعارات من الأهلي والزمالك

السبت، 23 يناير 2021 - 18:08

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي

شدد مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي على أن إدارة النادي ستحاول ضم عددا من لاعبي الأهلي والزمالك على سبيل الإعارة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أحمد عثمان المفوض من إدارة النادي للإشراف على نشاط كرة القدم سوف يجتمع مع مسؤولي الأهلي والزمالك لطلب التعاقد مع بعض اللاعبين أصحاب الخبرات على سبيل الإعارة لدعم ثغرات الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "أحمد عثمان بالفعل اجتمع مع مسؤولي الزمالك، وسوف يجتمع أيضا مع مسؤولي الأهلي للسبب ذاته".

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وواصل "الإسماعيلي يريد إنهاء هذه الصفقات حتى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم سعيا لتخطي أي عقبات أمام الفريق".

وأتم تصريحاته "كذلك هناك محاولات ستتم أيضا لضم بعض اللاعبين من أندية أخرى".

وتعادل الإسماعيلي مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويحتل الدراويش المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط من 8 مباريات.

الإسماعيلي الأهلي الزمالك الدوري المصري
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