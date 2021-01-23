مصدر من المصري يكشف لـ في الجول وصول دفعة أولى من الراعية.. وأوجه صرفها

كشف مصدر من النادي المصري عن وصول مقدم رعاية الموسم الجديد من الشركة الراعية.

وقال مصدر من المصري لـFilGoal.com: "وصلنا أخيرا الدفعة الأولى من رعاية الموسم الجديد من شركة برزنتيشن، بجانب استلام شيك الدفعة الأخيرة من صفقة انتقال محمود وادى إلى بيراميدز".

وأضاف "هذه الدفعات المالية ستزيل الضائقة المالية مؤقتاً لحين توافر بدائل أخرى أو الاستمرار على نفس الموارد والتعامل مع الموقف".

المصدر أتبع "خطواتنا بعد الانتعاشة المالية الحالية ستتمثل في التالي. التجديد لثنائي الفريق عمر كمال وأحمد جمعة، ثم تعديل عقود الثلاثي الشاب كريم العراقي، وحسن علي، وإسلام عطية".

وأكمل "بعدها سنعدل عقود الكبار عمرو موسى، وفريد شوقي، وأحمد مسعود".

المصدر أتم "كذلك سنخصص جزء من المال لدفع رواتب العاملين المتأخرة".

ويستعد المصري لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري.