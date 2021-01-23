في الدرجة الثانية - الشرقية للدخان يحافظ على الصدارة.. ودربي هادئ في أسيوط

السبت، 23 يناير 2021 - 18:00

كتب : رضا السنباطي

الشرقية للدخان - الألومينيوم - الدرجة الثانية

أقيمت اليوم السبت، 8 مباريات في الجولة العاشرة من مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية المصري، واختتمت مباريات الجولة التاسعة لمجموعة بحري، ومباراة أخرى في الجولة العاشرة لمجموعة القاهرة.

في مجموعة الصعيد حقق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم الفوز على مستضيفه قنا بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الدخان إلى 25 نقطة محافظا على صدارته لمجموعة الصعيد بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

وحقق محمد إسماعيل الفوز الأول له مع طهطا ليحصد 4 نقاط من مباراتين بعد قيادته للفريق خلفا لمصطفى حكيم بعد الفوز على كيما أسوان بهدف دون رد ليرتفع رصيد طهطا إلى 9 نقاط.

أخبار متعلقة
تكرار لما حدث منذ 212 يوما.. المحلة والإسماعيلي يتعادلان في مباراة ركلات الجزاء الأربع بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس الاتحاد بهدف عكسي أمام ساوثامبتون منافس مصر - إيقاف مدير منتخب كينيا لإخفائه هوية مصابين بكورونا واجهوا جزر القمر

وحقق سوهاج الفوز على المنيا بهدف دون رد سجله محمد حسان ليرتفع رصيد سوهاج إلى 15 نقطة.

وتعادل الإعلاميين مع الفيوم بهدف لكل فريق، وتقدم للإعلاميين إسلام كمال من ركلة جزاء وتعادل محمود كمال للفيوم.

وبالنتيجة ذاتها تعادل ديروط مع بني سويف.

وانتهى دربي أسيوط بالتعادل بهدف لكل فريق بين بترول أسيوط وأسمنت أسيوط.

كما انتهت مباراة تليفونات بني سويف مع شبان قنا بالتعادل السلبي وبذات النتيجة تعادل الالومنيوم مع مركز شباب سمسطا.

وفي مجموعة بحري أقيمت ثلاث مباريات في ختام الجولة التاسعة للمجموعة.

حقق فاركو الفوز على الجزيرة بثلاثية دون رد، وسجل الأهداف محمد زكريا وأنطوني لوكاسا وحسن طارق ليرتفع رصيد فاركو الي 14 نقطة.

وحقق كفر الشيخ الفوز على الأولمبي بهدف دون رد سجله أحمد كفته ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 13 نقطة.

وفاز مالية كفر الزيات على بني عبيد بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 15 نقطة.

وفي مجموعة القاهرة تعادل المريخ مع ضيفه جمهورية شبين بالتعادل السلبي ليرتفع رصيد المريخ إلى 13 نقطة ويرتفع رصيد جمهورية شبين إلى 8 نقاط.

الشرقية للدخان دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الأهلي يقيم مع أولسان في نفس الفندق 5 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر كومان – علينا تغيير الوضع في ضربات الجزاء ولن أتحدث عن سواريز.. ولا تضعوا ضغط على جريزمان 19 دقيقة | الدوري الإسباني
"بسبب الوباء".. بينيتث يرحل عن تدريب داليان الصيني 22 دقيقة | آسيا
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: نبحث دعم الفريق بالإعارات من الأهلي والزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول وصول دفعة أولى من الراعية.. وأوجه صرفها 28 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - الشرقية للدخان يحافظ على الصدارة.. ودربي هادئ في أسيوط 33 دقيقة | الدوري المصري
ذئب جديد.. ولفرهامبتون يضم ويليان جوزيه 34 دقيقة | أوروبا
مغامرة قطرية جديدة.. المساكني ينضم إلى العربي 53 دقيقة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك