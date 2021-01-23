في الدرجة الثانية - الشرقية للدخان يحافظ على الصدارة.. ودربي هادئ في أسيوط

أقيمت اليوم السبت، 8 مباريات في الجولة العاشرة من مجموعة الصعيد لدوري الدرجة الثانية المصري، واختتمت مباريات الجولة التاسعة لمجموعة بحري، ومباراة أخرى في الجولة العاشرة لمجموعة القاهرة.

في مجموعة الصعيد حقق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم الفوز على مستضيفه قنا بهدفين دون رد، ليرتفع رصيد الدخان إلى 25 نقطة محافظا على صدارته لمجموعة الصعيد بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

وحقق محمد إسماعيل الفوز الأول له مع طهطا ليحصد 4 نقاط من مباراتين بعد قيادته للفريق خلفا لمصطفى حكيم بعد الفوز على كيما أسوان بهدف دون رد ليرتفع رصيد طهطا إلى 9 نقاط.

وحقق سوهاج الفوز على المنيا بهدف دون رد سجله محمد حسان ليرتفع رصيد سوهاج إلى 15 نقطة.

وتعادل الإعلاميين مع الفيوم بهدف لكل فريق، وتقدم للإعلاميين إسلام كمال من ركلة جزاء وتعادل محمود كمال للفيوم.

وبالنتيجة ذاتها تعادل ديروط مع بني سويف.

وانتهى دربي أسيوط بالتعادل بهدف لكل فريق بين بترول أسيوط وأسمنت أسيوط.

كما انتهت مباراة تليفونات بني سويف مع شبان قنا بالتعادل السلبي وبذات النتيجة تعادل الالومنيوم مع مركز شباب سمسطا.

وفي مجموعة بحري أقيمت ثلاث مباريات في ختام الجولة التاسعة للمجموعة.

حقق فاركو الفوز على الجزيرة بثلاثية دون رد، وسجل الأهداف محمد زكريا وأنطوني لوكاسا وحسن طارق ليرتفع رصيد فاركو الي 14 نقطة.

وحقق كفر الشيخ الفوز على الأولمبي بهدف دون رد سجله أحمد كفته ليرتفع رصيد كفر الشيخ إلى 13 نقطة.

وفاز مالية كفر الزيات على بني عبيد بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيد مالية كفر الزيات إلى 15 نقطة.

وفي مجموعة القاهرة تعادل المريخ مع ضيفه جمهورية شبين بالتعادل السلبي ليرتفع رصيد المريخ إلى 13 نقطة ويرتفع رصيد جمهورية شبين إلى 8 نقاط.