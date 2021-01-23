مغامرة قطرية جديدة.. المساكني ينضم إلى العربي

أعلن نادي العربي القطري عن التعاقد مع يوسف المساكني قادما من الدحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر العربي أن المساكني ينضم إلى صفوفه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

ولم يكن المساكني قد شارك مع الدحيل في الدور الأول هذا الموسم إلا في 3 مباريات.

تم التعاقد مع اللاعب الدولي التونسي يوسف المساكني على سبيل الإعارة من نادي الدحيل لمدة موسم ونصف وتتقدم إدارة النادي بالشكر لإدارة نادي الدحيل الرياضي على هذا التعاون 🤝#المساكني_عرباوي 🔴⚪️ pic.twitter.com/E8wSJOfImg — Al-Arabi Sports Club (@alarabi_club) January 23, 2021

ولعب المساكني في صفوف الدحيل منذ الانضمام إليه قادما من الترجي في يناير 2013 مقابل ما يزيد عن 4 ملايين يورو، وقتما كان النادي تحت مسمى لخويا قبل دمجه مع الجيش.

ولعب المساكني معارا إلى يوبين البلجيكي لعدة أشهر في 2019، قبل أن يعود لصفوف الدحيل.

الجناح التونسي صاحب الـ 30 عاما يبدأ مغامرة جديدة في الملاعب القطرية بعد أن خاض 163 مباراة مع الدحيل، سجل خلالها 87 هدفا وصنع 68.

ويحتل العربي المركز السابع في الدوري القطري برصيد 20 نقطة بعد 15 مباراة، ويشرف على تدريبه الأيسلندي هيمير هالجريمسون.