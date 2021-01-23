مغامرة قطرية جديدة.. المساكني ينضم إلى العربي

السبت، 23 يناير 2021 - 17:39

كتب : FilGoal

يوسف المساكني - العربي

أعلن نادي العربي القطري عن التعاقد مع يوسف المساكني قادما من الدحيل في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر العربي أن المساكني ينضم إلى صفوفه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

ولم يكن المساكني قد شارك مع الدحيل في الدور الأول هذا الموسم إلا في 3 مباريات.

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ولعب المساكني في صفوف الدحيل منذ الانضمام إليه قادما من الترجي في يناير 2013 مقابل ما يزيد عن 4 ملايين يورو، وقتما كان النادي تحت مسمى لخويا قبل دمجه مع الجيش.

ولعب المساكني معارا إلى يوبين البلجيكي لعدة أشهر في 2019، قبل أن يعود لصفوف الدحيل.

الجناح التونسي صاحب الـ 30 عاما يبدأ مغامرة جديدة في الملاعب القطرية بعد أن خاض 163 مباراة مع الدحيل، سجل خلالها 87 هدفا وصنع 68.

ويحتل العربي المركز السابع في الدوري القطري برصيد 20 نقطة بعد 15 مباراة، ويشرف على تدريبه الأيسلندي هيمير هالجريمسون.

يوسف المساكني في قطر العربي الدحيل
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