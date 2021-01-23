انتهت في الدوري - أسوان (0)-(0) الزمالك.. التعادل ينهي المباراة

السبت، 23 يناير 2021 - 16:41

كتب : FilGoal

محمد خليفة مع أسوان أمام الزمالك

تابع مباشرة مباراة أسوان والزمالك اليوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 84 ثالث تبديلات علاء عبد العال بدخول محمد العشري بدلا من أحمد الصغيري.

ق. 82 تبديل جديد بدخول أسامة فيصل بدلا من أوباما.

ق. 80 تصويبة من فتوح وعمر رضوان يتصدى.

ق. 77 عرضية من زيزو ورأسية من مصطفى محمد فوق المرمى.

ق. 67 تبديل أول للزمالك بدخول شيكابالا بدلا من حازم إمام.

ق. 66 عرضية من أحمد فتوح ورأسية من مصطفى محمد في العارضة للمرة الثالثة.

ق. 61 تبديلان بدخول أحمد خالد وعمرو ناصر بدلا من محمد أسامة وجون أفيري.

ق. 57 رأسية من أوباما بعد عرضية حازم إمام لكن خارج المرمى.

ق. 52 انطلاقة من أحمد فتوح وعرضية أرضية، قابلها أوباما بتصويبة فوق المرمى.

ق. 51 تمريرة من حازم إمام إلى زيزو الذي يسدد فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 عرضية من حازم إمام، قابلها أوباما برأسية في القائم الأيسر وعمر رضوان ينقذها قبل دخول الشباك.

ق. 33 أبو جبل ينقذ. طولية تصل إلى محمد أسامة الذي يسدد وأبو جبل يتصدى ببراعة.

ق. 29 تصويبة من مصطفى محمد على حدود منطقة الجزاء لكن فوق المرمى.

ق. 24 مخالفة ينفذها بنشرقي بجانب القائم.

ق. 22 تصويبة قوووية من إمام عاشور بيسراه يحولها عمر رضوان إلى ركنية.

ق. 18 الحظ يعاند الزمالك مجددا. ركنية نفذها بنشرقي، وقابلها الونش برأسية في القائم الأيسر.

ق. 11 مخالفة ينفذها زيزو ويقابلها الونش برأسية بجانب القائم بقليل.

تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب مخالفة ضد إمام عاشور قبل البينية.

ق. 2 جووول أول للزمالك. بينية رائعة من زيزو، والعائد مصطفى محمد يسدد ويسجل الأول.

بداية المباراة

أسوان الدوري المصري الزمالك
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