بمشاركة النني.. أرسنال يودع كأس الاتحاد بهدف عكسي أمام ساوثامبتون

السبت، 23 يناير 2021 - 16:09

كتب : FilGoal

ساوثامبتون

ودع أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ32 بالخسارة بهدف عكسي اليوم السبت أمام مضيفه ساوثامبتون.

وسجل المدافع جابرييل ماجاليس في مرماه بالخطأ أثناء محاولته اعتراض الكرة الممررة داخل منطقة جزاء أرسنال في الدقيقة 24.

وشارك محمد النني لاعب وسط مصر منذ بداية المباراة وخرج في الدقيقة 58 ليحل توماس بارتي بدلا منه في وسط ملعب المدفعجية.

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ودافع أرسنال عن لقبه بالتغلب على نيوكاسل يونايتد في دور الـ64 قبل أن يسقطه ساوثامبتون.

وسيلعب الأخير ضد ولفرهامبتون في الدور ثمن النهائي للبطولة والذي يجري من 8 إلى 11 فبراير المقبل.

وتستكمل مباريات دور الـ32 السبت والأحد والإثنين والثلاثاء.

وفي قمة اللقاءات يلعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول يوم الأحد.

ساوثامبتون أرسنال النني
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