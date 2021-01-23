التشكيل - مصطفى محمد يعود لهجوم الزمالك أمام أسوان

السبت، 23 يناير 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في بيراميدز

أعلن الزمالك تشكيله لمباراة اليوم ضد مضيفه أسوان في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وعاد مصطفى محمد لقيادة هجوم الفارس الأبيض الذي يتحدى رجال علاء عبد العال على ملعب بتروسبورت.

وتشكيل الزمالك هو:

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حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد أبوالفتوح – محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

البدلاء: محمد عواد - محمد عبدالسلام - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجاني ساسي - إسلام جابر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أسامة فيصل - حسين فيصل

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وخاض الأخير لقاء أكثر من الأول.

وفاز الزمالك في 6 مباريات وتعادل أمام بيراميدز وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.

الزمالك أسوان الدوري المصري
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