التشكيل - مصطفى محمد يعود لهجوم الزمالك أمام أسوان

أعلن الزمالك تشكيله لمباراة اليوم ضد مضيفه أسوان في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وعاد مصطفى محمد لقيادة هجوم الفارس الأبيض الذي يتحدى رجال علاء عبد العال على ملعب بتروسبورت.

وتشكيل الزمالك هو:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد أبوالفتوح – محمد عبدالغني – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - طارق حامد – يوسف إبراهيم "أوباما" - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

البدلاء: محمد عواد - محمد عبدالسلام - عبد الله جمعة - حمزة المثلوثي - فرجاني ساسي - إسلام جابر - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أسامة فيصل - حسين فيصل

تشكيل فريقنا في مواجهة أسوان بالدوري الممتاز. 📝 ⚽ 🏹 pic.twitter.com/K1Ja9yEli7 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) January 23, 2021

ويحتل الزمالك وصافة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر وخاض الأخير لقاء أكثر من الأول.

وفاز الزمالك في 6 مباريات وتعادل أمام بيراميدز وله لقاء مؤجل ضد الأهلي.