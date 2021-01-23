ريال مدريد يرد في بيان على تقرير كورييري ديلو سبورت

رد ريال مدريد ببيان رسمي على تقرير صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية والتي زعمت توتر علاقة النادي بنظيره إنتر ميلان بسبب مستحقات صفقة انتقال الظهير الأيمن أشرف حكيمي.

وقال النادي الإسباني:"تقرير صحيفة كورييري ديلو سبورت خاطئ تماما".

وأضاف "ريال مدريد لم يطلب ضمانات من إنتر في خضم صفقة حكيمي".

وأتم "علاقتنا بإنتر ميلان دائما ممتازة، ناد مرموق صديق لنا".

بيان رسمي: إنتر ميلان#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 23, 2021

وكتبت تقارير إيطالية أن إنتر يعاني أزمة مالية كبيرة لم يستطع بسببها دفع رواتب لاعبيه وأقساط صفقات أبرمها.

وتعاقد إنتر مع حكيمي مطلع الموسم الجاري مقابل 40 مليون يورو حصل عليها ريال مدريد.

وشارك المغربي البالغ عمره 22 عاما في 24 مباراة مع الفريق وسجل 6 أهداف وأرسل 5 تمريرات حاسمة.