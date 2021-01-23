سبورت إيطاليا: صفقة تبادلية بين دجيكو وإيكاردي

السبت، 23 يناير 2021 - 13:34

كتب : FilGoal

إدين دجيكو - روما - بروسيا مونشنجلادباخ - الدوري الأوروبي

فتح خروج إدين دجيكو من قائمة روما لمواجهة سبيزيا في الدوري الإيطالي الباب للحديث عن إمكانية إتمام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان الفرنسي تقضى بانتقال ماورو إيكاردي للذئاب.

ماورو إيكاردي

النادي : باريس سان جيرمان

إدين دجيكو

النادي : روما

باريس سان جيرمان
روما

روما يعيش أوقاتا صعبة مؤخرا بعد خسارة مواجهة الدربي أمام لاتسيو والتوديع الكارثي لكأس إيطاليا أمام سبيزيا الأسبوع الماضي.

وحسب "سبورت إيطاليا" فأن دجيكو عُرض على باريس سان جيرمان ضمن صفقة تبادلية مقابل استعارة ماورو إيكاردي لمدة 6 أشهر.

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لكن لا يفضل النادي الباريسي الفكرة.

دجيكو خرج من قائمة الذئاب لأسباب تأديبية من المدرب البرتغالي باولو فونسيكا وفقا لتقرير صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية.

وكان دجيكو قد ارتبط اسمه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالانضمام لـ يوفنتوس أو إنتر.

دجيكو (34 عاما) الموسم الجاري شارك في 20 مباراة سجل 8 أهداف وصنع هدفين.

فيما خاض إيكاردي (27 عاما) 9 مباريات سجل 5 وصنع 3 مع الفريق الباريسي.

باريس سان جيرمان روما ماورو إيكاردي إدين دجيكو
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