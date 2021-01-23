تقارير: أليخاندرو جوميز يقترب من إشبيلية

أعلن مونشي المدير الرياضي لـ إشبيلية الإسباني وجود مفاوضات لضم أليخاندرو جوميز قائد أتالانتا الإيطالي.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي فأن إشبيلية سيضم الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وقال مونشي لـ "سبورت إيطاليا": "نعمل على الصفقة، لكن الطريق لا زال طويلا".

ويسعى أتالانتا لبيع صانع ألعابه مقابل 10 مليون يورو لكن المقابل المادي قد يقل طالما لن يرحل لأي منافس مباشر في الدوري الإيطالي.

جوميز لم يخض أي لقاء مؤخرا مع أتالانتا بسبب مشكلته مع جيانبييرو جاسبريني المدير الفني للفريق، ليتم عرضه للبيع.

بابو (32 عاما) اكتفى الموسم الحالي بخوض 16 مباراة سجل 5 وصنع 4 في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ومنذ انتقاله من ميتاليست الأوكراني في 2014 لـ أتالانتا خاض 252 مباراة سجل 59 هدفا وصنع 71 في جميع المسابقات.

وصار أتالانتا مع جوميز ضيفا دائما في دوري أبطال أوروبا آخر موسمين وكذلك المربع الذهبي للمسابقة المحلية.