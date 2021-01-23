تقارير: أليخاندرو جوميز يقترب من إشبيلية

السبت، 23 يناير 2021 - 13:07

كتب : FilGoal

بابو جوميز

أعلن مونشي المدير الرياضي لـ إشبيلية الإسباني وجود مفاوضات لضم أليخاندرو جوميز قائد أتالانتا الإيطالي.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي فأن إشبيلية سيضم الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 8 ملايين يورو.

وقال مونشي لـ "سبورت إيطاليا": "نعمل على الصفقة، لكن الطريق لا زال طويلا".

أخبار متعلقة
لا جازيتا ديللو سبورت: سببان يرجحان كفة ميلان على إنتر لضم بابو جوميز يوفنتوس: استثمرنا بقوة في ديبالا.. ولن نضم بابو جوميز بابو جوميز: حينما أرحل سأخبر الجماهير بكل شيء تقرير: إنتر قد يستخدم إريكسن لضم بابو جوميز

ويسعى أتالانتا لبيع صانع ألعابه مقابل 10 مليون يورو لكن المقابل المادي قد يقل طالما لن يرحل لأي منافس مباشر في الدوري الإيطالي.

جوميز لم يخض أي لقاء مؤخرا مع أتالانتا بسبب مشكلته مع جيانبييرو جاسبريني المدير الفني للفريق، ليتم عرضه للبيع.

بابو (32 عاما) اكتفى الموسم الحالي بخوض 16 مباراة سجل 5 وصنع 4 في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ومنذ انتقاله من ميتاليست الأوكراني في 2014 لـ أتالانتا خاض 252 مباراة سجل 59 هدفا وصنع 71 في جميع المسابقات.

وصار أتالانتا مع جوميز ضيفا دائما في دوري أبطال أوروبا آخر موسمين وكذلك المربع الذهبي للمسابقة المحلية.

أليخاندرو جوميز أتالانتا إشبيلية
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس مصر - إيقاف مدير منتخب كينيا لإخفائه هوية مصابين بكورونا واجهوا جزر القمر 7 دقيقة | إفريقيا
بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر في ليفربول.. صلاح: سنصحح المسار 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ويا: رونالدو ليس الأفضل في العالم لكنه كافح ليصل لهذه المكانة 51 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - غزل المحلة (0) (0) الإسماعيلي.. صبحي يمنع الأول 56 دقيقة | الدوري المصري
سبورت إيطاليا: صفقة تبادلية بين دجيكو وإيكاردي ساعة | الدوري الإيطالي
تقارير: أليخاندرو جوميز يقترب من إشبيلية ساعة | الدوري الإيطالي
منافس الأهلي - وكيله لـ في الجول: ديديه جوميز فسخ تعاقده مع المريخ السوداني 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حسين السيد: الجماهير لا تنسى مواقف اللاعبين وشيكابالا أفضل مثال.. وسأشجع الأهلي في كأس العالم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك