حسين السيد: الجماهير لا تنسى مواقف اللاعبين وشيكابالا أفضل مثال.. وسأشجع الأهلي في كأس العالم

تحدث حسين السيد عضو اللجنة التنفيذية السابق في الزمالك عن تجديد عقود لاعبي الأبيض، وتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال حسين السيد: "بالتأكيد سأشجع الأهلي في كأس العالم للأندية، أي بطولة الزمالك لا يشارك بها والأهلي متواجد سأشجع الأخير".

وتحدث عبر قناة أون تايم سبورتس "مشكلة الزمالك ليس في صعوبتها بل في توقيتها، تولينا المهمة في أول يناير وهو وقت سوق الانتقالات وهناك لاعبون عقودهم قاربت على الانتهاء".

وأضاف "بدأنا العمل تحت ضغط من حديث الوكلاء، رتبنا أولويتنا كإدارة، بدأنا بالرباعي محمود جنش وشيكابالا ويوسف أوباما وأحمد فتوح وجددنا عقودهم ووُفقنا في التجديد لهم".

وأردف "ساسي ما زال عقده مُعلقا وفي الطريق لتجديد تعاقده في ظل المشاعر الطيبة بين الإدارة واللاعب".

وأكمل "تفاجأت برواتب مبالغ بعض لاعبين وأرى أن بعض اللاعبين لم تحصل على حقها ماديا، شيكابالا كمثال كان يلعب بدون مقابل منذ 4 مواسم في الزمالك، وأحيانا لم نجد أموال نخصمها عليه حال توقيع غرامات".

وأوضح "الجماهير لا تنسى مواقف اللاعبين وشيكابالا أفضل مثال في ذلك".

وأردف "بعض اللاعبين يتذكر أنه لاعبا كبيرا بسبب أنه يعرف كيفية التمرير، كيف تقيس طموحك، أجلس معه واتوصل لأفضل اتفاق يفيد النادي".

وأتم موجها كلمة لأحمد سيد زيزو "حافظ على مستواك لأن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول لها".