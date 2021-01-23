أحمد حسن: كنت أتمنى لـ بيراميدز أن يكون منافسا قويا الموسم الحالي.. ومن يضم الصفقات؟

يعتقد أحمد حسن مدير الكرة السابق في نادي بيراميدز أن الفريق الحالي كان لابد أن ينافس على الألقاب وتسائل عمن يضم الصفقات الجديدة.

بيراميدز تعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة ليحصد 13 نقطة من 8 مباريات احتل بها المركز الخامس قبل مواجهة الأهلي.

وقال عميد لاعبي العالم: "حزين على شكل بيراميدز، ضموا لاعبين كبار بقيمة جيدة ولم نتوقع أن يكون هذا شكل الفريق، القصة ليست ضم لاعبين جيدين لابد أن تخلق دوافع لهم، وكنت أتمنى لبيراميدز أن يكون منافسا قويا الموسم الحالي لكن هناك شيء خاطئ".

وأضاف عبر قناة النهار "هذا الفريق لابد أن ينافس على الألقاب الموسم بكل قوة، في أول موسم كان هدفنا ضم فريق جيد وأن ننافس حتى آخر لحظة، وفي الموسم الثاني نبدأ المنافسة ونحقق لقب وفي الموسم الثالث أن نحقق الألقاب".

وتابع "الآن الفريق ضم صفقات أفضل، مثل رمضان صبحي وشريف إكرامي ومحمود وادي وأحمد فتحي".

وأكمل "البعض يرى أن فريق بيراميدز في أول موسم هو الأفضل، و90% من قوام بيراميدز الحالي هو فريق أول موسم والذي ساهمنا في ضمه مع حسام البدري وهادي خشبة ومحمد العاصي".

وتساءل "مع احترامي للمتواجدين حاليا في بيراميدز، من يختار الصفقات لا يعرف ما هي احتياجات الفريق".

وواصل "أنا غير مقتنع بوجود مدير فني أجنبي في الفريق، كان لابد من وجود مدير فني يعرف الكرة المصرية والعربية".

وأردف "نحن في بداية الموسم، ولابد من خلق الدوافع وكنت أريد المنافسة على الألقاب لعدة أسباب لأن الإمكانيات الفنية متوفرة وأفضل اللاعبين موجودين في بيراميدز".

واستدرك "توقعت في بداية الموسم أن كل الفرق لن تتخطى منتصف الملعب أمام بيراميدز بشكل الفريق الموجود، لأن 90% من الموجودين حاليا لاعبين دوليين".

وعن حدوث مشادات بين لاعبي الفريق "النتائج لا تسير مع الفريق بشكل جيد ولابد إتخاذ قرارات داخل النادي وضم مدير فني جديد ليس الحل".

وأتم "الفريق لديه وفرة في كل المراكز ويأتي المدير الفني ويقول إنه غير مقتنع ببعض اللاعبين".