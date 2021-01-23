مبابي: لم أجدد عقدي لأني أدرس مشروع باريس

فسر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عدم تجديد عقده مع الفريق حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يحسم قراره بعد سواء بالبقاء أو الرحيل.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي البالغ عمره 22 عاما في صيف 2022 ويأمل باريس استمراره لأطول فترة ممكنة في ظل اهتمام أندية أخرى بانتدابه.

وقال بطل مونديال 2018 في حواره مع قناة Telefoot:"تلقيت هذا السؤال من قبل. نناقش مشروع النادي. أفكر في الأمر لأني لو وقعت فهذا يعني أنني استثمر نفسي في النادي على المدى البعيد".

وواصل نجم موناكو السابق "أنا سعيد هنا، الجمهور ساعدني دائما وكذلك النادي. سأفكر فيما أريد أن أفعله في السنوات المقبلة، وأين أريد أن أكون. لا أشتري وقتا أو شيء من هذا القبيل. لو وقعت، سأبقى، لذا علي التفكير في الأمر".

ويحظى هداف الموسمين الماضيين من الدوري الفرنسي باهتمام أندية عديدة أبرزها ريال مدريد وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

ومبابي أحد المواهب الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم، فنجم منتخب الديوك جاء سابعا ورابعا وسادسا في جائزة الكرة الذهبية لأعوام 2017 و2018 و2019 على الترتيب.

ويقضي مبابي موسمه الثالث مع باريس الذي قاده للتتويج بعشرة ألقاب.