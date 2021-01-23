مبابي: لم أجدد عقدي لأني أدرس مشروع باريس

السبت، 23 يناير 2021 - 11:21

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - باشاك شهير- دوري أبطال أوروبا

فسر كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عدم تجديد عقده مع الفريق حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يحسم قراره بعد سواء بالبقاء أو الرحيل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وينتهي عقد المهاجم الفرنسي البالغ عمره 22 عاما في صيف 2022 ويأمل باريس استمراره لأطول فترة ممكنة في ظل اهتمام أندية أخرى بانتدابه.

وقال بطل مونديال 2018 في حواره مع قناة Telefoot:"تلقيت هذا السؤال من قبل. نناقش مشروع النادي. أفكر في الأمر لأني لو وقعت فهذا يعني أنني استثمر نفسي في النادي على المدى البعيد".

أخبار متعلقة
فرج عامر: أموال صفقة مصطفى فتحي "مبروكة".. والأهلي أفضل فنيا من بيراميدز عنتر: لم أبخل بنقطة عرق في الزمالك وحصدت 6 ألقاب.. واخترت المصري وعلي ماهر لامبارد: هافيرتز؟ تذكروا ما حدث للأسطورتين صلاح ودي بروين رمضان صبحي وسلاحه السري.. التطور على طريقة البوكيمون

وواصل نجم موناكو السابق "أنا سعيد هنا، الجمهور ساعدني دائما وكذلك النادي. سأفكر فيما أريد أن أفعله في السنوات المقبلة، وأين أريد أن أكون. لا أشتري وقتا أو شيء من هذا القبيل. لو وقعت، سأبقى، لذا علي التفكير في الأمر".

ويحظى هداف الموسمين الماضيين من الدوري الفرنسي باهتمام أندية عديدة أبرزها ريال مدريد وفقا لما ذكرته تقارير صحفية.

ومبابي أحد المواهب الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم، فنجم منتخب الديوك جاء سابعا ورابعا وسادسا في جائزة الكرة الذهبية لأعوام 2017 و2018 و2019 على الترتيب.

ويقضي مبابي موسمه الثالث مع باريس الذي قاده للتتويج بعشرة ألقاب.

مبابي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي - بعد الاستقالة من قيادة المريخ.. ديديه جوميز مديرا فنيا لـ سيمبا 20 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بنزيمة: لا يزال يتبقى العديد من المباريات في الدوري الإسباني 24 دقيقة | الدوري الإسباني
مونديال اليد - ماذا يحتاج كل منتخب من أجل التأهل لربع النهائي.. حسم مجموعة واحدة 39 دقيقة | مصر 2021
شديد قناوي: لم يعرفوا قيمتي في الأهلي.. وندمت على الرحيل عن المصري 41 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: سوكراتيس يقترب من أولمبياكوس بدلا من لاتسيو 48 دقيقة | ميركاتو
شفاء دي ليخت من فيروس كورونا 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
ديست: ثقتي بنفسي تراجعت 53 دقيقة | الدوري الإسباني
هشام يكن يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. لاعب وحيد من الجيل الحالي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة 3 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية
قد ينال إعجابك