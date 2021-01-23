فرج عامر: أموال صفقة مصطفى فتحي "مبروكة".. والأهلي أفضل فنيا من بيراميدز

السبت، 23 يناير 2021 - 11:19

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - الزمالك - الإنتاج الحربي

يعتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة بأن فريقه فاز على بيراميدز رغم عدم احتساب هدف صحيح من وجهة نظره، ويرى أن الأهلي "فنيا" أفضل من بيراميدز.

وقال فرج عامر: "سموحة فاز بالمباراة لأن لدينا هدف لم يُحتسب لا خلاف عليه، فأنا لم أتعادل في تلك المباراة ولا يوجد سببا في عدم احتساب الهدف".

وأضاف عبر قناة "MBC مصر": "قناة رياضية في اليونان قالت على لقطة الهدف (صدق أو لا تصدق هذا الهدف لم يُحتسب)".

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وتساءل عن عدم العودة لتقنية الفيديو، قائلا: "تقصير من مَن؟ والحكم الساحة والراية كانوا قريبين واللعبة كانت واضحة تماما ولم يختلف عليها أحد، حتى لاعبي بيراميدز لم يعترضوا على هتافات لاعبي سموحة باحتساب الهدف، ولا أحد يقبل هذا الوضع".

وهل سيقدم شكوى لاتحاد الكرة بسبب الهدف؟ "ماذا تفعل الشكاوى وقدمت من قبل مليون شكوى، تلك كارثة للرياضة المصرية ومن يقبل عدم احتساب هدف صحيح يراه الجميع".

وأشاد بصفقة مصطفى فتحي الذي سجل أول أهدافه مع الفريق السكندري "أموال صفقة مصطفي فتحي (مبروكة) رغم تعرضه للضرب في المباراة، واللاعب فضّل الانتقال إلى سموحة على عروض أخرى أعلى ماديا، لأنه يرى أن سموحة بوابته لمنتخب مصر".

وأتم عن مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة: "أرى أن الأهلي أقوى من بيراميدز، بيراميدز يضم لاعبين كبار لكن تشعر أن كل لاعب يلعب بمفرده بقدراته الفنية دون جماعية، ولا يوجد أفكار خططية تجمعهم معا والأهلي في هذا الجزء أفضل بكثير".

هدف بيراميدز جاء عن طريق إبراهيم عادل بينما سجل مصطفى فتحي هدف التعادل لأصحاب الأرض عقب 56 ثانية من هدف الضيوف.

وسجل مصطفى فتحي هدفه الأول له في الدوري المصري منذ موسم 2016-17 عندما سجل في شباك الاتحاد السكندري منذ 1296 يوما أي 3 سنوات و6 أشهر و16 يوما.

تعادل هو الخامس بين الفريقين في تاريخ مواجهتهم من أصل 9 مباريات في الدوري المصري، بالمسمى القديم والجديد لبيراميدز.

تعادل سادس لسموحة ورابع على التوالي في الدوري المصري الموسم الجاري، ارتفع بها رصيد الموج الأزرق لـ 9 نقاط في المركز التاسع.

وارتقى بيراميدز للمركز الخامس برصيد 13 نقطة قبل مواجهة الأهلي في الجولة العاشرة.

سموحة فرج عامر بيراميدز في الدوري
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