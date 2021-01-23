عنتر: لم أبخل بنقطة عرق في الزمالك وحصدت 6 ألقاب.. واخترت المصري وعلي ماهر

أوضح محمد عنتر لاعب المصري البورسعيدي تركيزه مع الفريق وإغلاق صفحة نادي الزمالك رغم تحقيقه الألقاب.

محمد عنتر النادي : المصري المصري

وقال عنتر: "سعيد حاليا في المصري لأنه نادي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة ومع مدرب مثل علي ماهر، ونادي الزمالك كبير ولا أحد يختلف على ذلك وأغلقت صفحته".

وأضاف عبر قناة "MBC مصر": "قضيت موسمين ونصف في الزمالك ولم أبخل بنقطة عرق وبذلت أقصى مجهود وحصدت 6 ألقاب ولم أقصر".

وأتم "أركز حاليا مع المصري، عُرض عليّ الكثير من الأندية بعروض مادية أكبر واخترت المصري وعلي ماهر لأنه يعلم إمكانياتي ويلعب كرة جميلة أحبها".

عنتر (27 عاما) سجل هدفا وصنع آخر في 8 مباريات الموسم الحالي بقميص النادي البورسعيدي.

ومع الزمالك لعب عنتر 33 مباراة في جميع المسابقات سجل 3 وصنع 5 بعدما انضم من الأسيوطي في شتاء 2018.