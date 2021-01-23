سان جيرمان يستعرض أمام 10 لاعبين برباعية

السبت، 23 يناير 2021 - 00:29

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - مونبلييه

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه بأربعة أهداف دون رد في ملعب حديقة الأمراء، بالجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وسجل كيليان مبابي هدفين، فيما سجل نيمار هدفا، وسجل ماورو إيكاردي هدفا.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد مونبلييه عند 28 نقطة في المركز 11.

أخبار متعلقة
السقوط التاسع.. مونشنجلادباخ يتلاعب بـ دورتموند رغم ثنائية هالاند سكاي: الشعراوي وصل إيطاليا للانضمام إلى روما الثالث.. ميلان يضم توموري قادما من تشيلسي

المباراة تعقدت على الضيوف بعد ربع ساعة، عندما ارتكب جوناس أوملين حارس مرمى مونبلييه مخالفة في حق مبابي المنفرد، ليتحصل على بطاقة صفراء.

لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس السويسري، ليترك زملاءه بعشرة لاعبين مبكرا للغاية.

ليدخل ديميتري بيرتو الحارس البديل في صفوف مونبلييه بدلا من ميايلو ريستيتش الجناح الأيسر.

سان جيرمان لم يتأخر في استغلال النقص العددي، فتقدم بهدف أول عن طريق مبابي بالدقيقة 34 بعد بينية آنخل دي ماريا الرائعة.

في الشوط الثاني صنع مبابي هذه المرة إلى نيمار الذي أضاف هدفا ثانيا بالدقيقة 60 بعد هجمة أشرف على هندستها القائد ماركو فيراتي.

وفي الدقيقة 62 سجل الأرجنتيني إيكاردي الثالث، قبل أن يصنع بنفسه الرابع لـ مبابي بعد دقيقة واحدة.

باريس سان جيرمان مونبلييه الدوري الفرنسي في فرنسا
نرشح لكم
أخر الأخبار
سان جيرمان يستعرض أمام 10 لاعبين برباعية 40 دقيقة | الدوري الفرنسي
سموحة: حسام حسن لن يرحل إلى الزمالك في يناير 53 دقيقة | الدوري المصري
عقوبات كاف – إيقاف مصطفى محمد والشحات وكاسونجو والشيمي 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد سعيد "أوكا" يعلن اعتزاله كرة القدم ساعة | الدوري المصري
السقوط التاسع.. مونشنجلادباخ يتلاعب بـ دورتموند رغم ثنائية هالاند ساعة | الدوري الألماني
أحمد الأحمر: ما حدث بين السويد وسلوفينيا جيد لنا.. وهكذا نفكر في مونديال اليد ساعة | مصر 2021
مونديال اليد - سيناريوهات تأهل منتخب مصر.. ربع النهائي قريب والصدارة ممكنة ساعة | تقرير في الجول
مونديال اليد – النرويج تكتسح الجزائر وتُشعل المجموعة الثالثة ساعة | مصر 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يخفض عقوبة الشناوي ويغلظ الغرامة 2 انتهت - قرعة مونديال الأندية.. الأهلي ضد الدحيل وبايرن في طريق بطل إفريقيا 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 4 قرعة مونديال الأندية - الأهلي يواجه الدحيل.. وبايرن ميونيخ ينتظره في نصف النهائي
قد ينال إعجابك