سان جيرمان يستعرض أمام 10 لاعبين برباعية

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه مونبلييه بأربعة أهداف دون رد في ملعب حديقة الأمراء، بالجولة 21 من الدوري الفرنسي.

وسجل كيليان مبابي هدفين، فيما سجل نيمار هدفا، وسجل ماورو إيكاردي هدفا.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 45 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد مونبلييه عند 28 نقطة في المركز 11.

المباراة تعقدت على الضيوف بعد ربع ساعة، عندما ارتكب جوناس أوملين حارس مرمى مونبلييه مخالفة في حق مبابي المنفرد، ليتحصل على بطاقة صفراء.

لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو، قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الحارس السويسري، ليترك زملاءه بعشرة لاعبين مبكرا للغاية.

ليدخل ديميتري بيرتو الحارس البديل في صفوف مونبلييه بدلا من ميايلو ريستيتش الجناح الأيسر.

سان جيرمان لم يتأخر في استغلال النقص العددي، فتقدم بهدف أول عن طريق مبابي بالدقيقة 34 بعد بينية آنخل دي ماريا الرائعة.

في الشوط الثاني صنع مبابي هذه المرة إلى نيمار الذي أضاف هدفا ثانيا بالدقيقة 60 بعد هجمة أشرف على هندستها القائد ماركو فيراتي.

وفي الدقيقة 62 سجل الأرجنتيني إيكاردي الثالث، قبل أن يصنع بنفسه الرابع لـ مبابي بعد دقيقة واحدة.