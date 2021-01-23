سموحة: حسام حسن لن يرحل إلى الزمالك في يناير

السبت، 23 يناير 2021 - 00:16

كتب : FilGoal

حسام حسن

حسم أحمد سامي المدير الفني لسموحة مصير حسام حسن لاعب الفريق من الرحيل إلى الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أحمد سامي عبر قناة "أون تايم سبورتس" عن لاعبه: "حسام لن يرحل إلا آخر الموسم".

وأضاف "ربما آخر الموسم نتخذ قرارا مختلفا، لكن حاليا لن يرحل أي لاعب عن سموحة قبل نهاية الانتقالات الشتوية الجارية".

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وأكمل "نحاول تدعيم الفريق هجوميا ودفاعيا قبل إغلاق الانتقالات، سوق الانتقالات أصبح صعبا".

وعن عدم احتساب هدف لسموحة ضد بيراميدز في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في تاسع جولات الدوري يوم الخميس قال: "الكرة هدف صحيح".

وأتم "أين تقنية الفيديو من تلك الواقعة؟ لم يشاهد الحكم اللقطة ولو شاهدها لاحتسبها هدفا".

سموحة الزمالك حسام حسن
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